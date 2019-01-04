СМИ: Генсек НАТО призвал к диалогу с Россией в трудные времена

Пока рано говорить о дате следующего заседания в рамках Совета Россия-НАТО. Однако в последующем такие встречи предусматриваются. "Я настоятельно ставлю на диалог с Россией, так как она является нашим соседом и останется таковым", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью информационному агентству DPA.

По словам Столтенберга, даже если и не удается добиться улучшения отношений с российской стороной, следует помнить о повышенном риске происшествий, несчастных случаев и недоразумений. Чтобы избежать этого, следует продолжать работу по линии Совета Россия-НАТО.

Генсек НАТО считает, что в столь сложное время важно поддерживать диалог на политическом и военном уровне.

Глава альянса анонсировал проведение консультаций министров обороны стран-членов НАТО, на котором будут обсуждаться возможные последствия разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности и рассматриваться различные сценарии действий. В конечном итоге должна быть выработана единая позиция блока, заключил Столтенберг.

Эксперты отмечают, что развитие американцами новых вооружений приведет, по всей вероятности, к дискуссии о их размещении в Европе. Эти сценарии европейцы рассматривают весьма критично.

"Размещение ракет средней дальности натолкнется в Германии на широкое сопротивление", - заявил в этой связи немецкий министр иностранных дел Хайко Маас. Политик отметил, что эскалация ядерного вооружения является совершенно неверным ответом. Эта логика берет свое начало во времена "холодной войны" и не поможет найти ответы на сегодняшние проблемы.

Напомним, советско-американский договор о ликвидации РСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в декабре 1987 года. В результате был ликвидирован целый класс баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. Стороны обязались не производить и не испытывать подобное оружие в будущем.