Новости

СМИ: Генсек НАТО призвал к диалогу с Россией в трудные времена 20:11
"Ак Барс" в третий раз обыграл "Салават Юлаев" 20:10
В Британии нашли "кладбище" советских "Жигулей" 20:06
"Динамо" одержало победу в первом матче на арене в Петровском парке 19:51
В Твери поезд "Ласточка" насмерть сбил пенсионера 19:51
Звезда "Движения вверх" и "Звоните ДиКаприо" попала в больницу 19:50
Индекс Мосбиржи вырос до показателей прошлого года 19:37
Нефть Brent подорожала почти до 58 долларов 19:10
Сербская церковь назвала автокефалию на Украине русофобским проектом 18:55
Шведа изолировали с подозрением на лихорадку Эбола 18:41
ХК "Трактор" оказался сильнее "Амура" 18:28
ЦИК Украины зарегистрировал первых пять кандидатов в президенты 18:07
Что ждет москвичей на Рождество в "Городе зимы" на ВДНХ 17:55
Первыми полуфиналистами Рождественского турнира в Минске стали мастера ОАЭ 17:55
Медведев упразднил Совет по конкурентоспособности и предпринимательству 17:50
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море 17:46
Видео: "Солярис" Тарковского объединили с хоррором "Аннигиляция" 17:40
Эксперт прокомментировал слова Порошенко о честных выборах 17:31
BBC опубликовала трейлер с кадрами новых сериалов и эпизодов 17:14
Гвардиола одержал 100-ю победу у руля "Манчестер Сити" 16:51
СМИ: Три российских клуба хотят приобрести чилийского защитника 16:43
В Орске от отравления угарным газом погибли четыре человека 16:34
Верник проехал на джипе по пешеходной улице в Москве 16:30
Новое кольцо московского метро будет перевозить до 380 млн человек в год 15:49
Глава МИД Японии встретится с Лавровым для обсуждения мирного договора 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
04.01.2019 20:11
Рубрика: Власть

СМИ: Генсек НАТО призвал к диалогу с Россией в трудные времена

Текст: Александр Саможнев

Пока рано говорить о дате следующего заседания в рамках Совета Россия-НАТО. Однако в последующем такие встречи предусматриваются. "Я настоятельно ставлю на диалог с Россией, так как она является нашим соседом и останется таковым", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью информационному агентству DPA.

По словам Столтенберга, даже если и не удается добиться улучшения отношений с российской стороной, следует помнить о повышенном риске происшествий, несчастных случаев и недоразумений. Чтобы избежать этого, следует продолжать работу по линии Совета Россия-НАТО.

Россияне убиты в результате бомбардировок коалиции по Сирии

Генсек НАТО считает, что в столь сложное время важно поддерживать диалог на политическом и военном уровне.

Глава альянса анонсировал проведение консультаций министров обороны стран-членов НАТО, на котором будут обсуждаться возможные последствия разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности и рассматриваться различные сценарии действий. В конечном итоге должна быть выработана единая позиция блока, заключил Столтенберг.  

Эксперты отмечают, что развитие американцами новых вооружений приведет, по всей вероятности, к дискуссии о их размещении в Европе. Эти сценарии европейцы рассматривают весьма критично.

"Размещение ракет средней дальности натолкнется в Германии на широкое сопротивление", - заявил в этой связи немецкий министр иностранных дел Хайко Маас. Политик отметил, что эскалация ядерного вооружения является совершенно неверным ответом. Эта логика берет свое начало во времена "холодной войны" и не поможет найти ответы на сегодняшние проблемы.

Напомним, советско-американский договор о ликвидации РСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в декабре 1987 года. В результате был ликвидирован целый класс баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. Стороны обязались не производить и не испытывать подобное оружие в будущем.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации НАТО Россия и НАТО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликован список погибших при взрыве в Магнитогорске
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море
Россияне убиты в результате бомбардировок коалиции по Сирии
Вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ