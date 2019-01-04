СМИ назвали кандидата на пост главы Пентагона

Новым шефом Пентагона может стать бывший сенатор американского конгресса Джеймс Уэбб. Президент США Дональд Трамп рассматривает его кандидатуру на должность главы американского оборонного ведомства, передает издание The New York Times со ссылкой сразу на несколько источников.

По некоторым данным, Джеймс Уэбб разделяет позицию американского президента о необходимости вывода войск США из Сирии и Афганистана. Также известно о жестком настрое Уэбба по отношении к Китаю.

Между тем сам Джеймс Уэбб не комментирует появившиеся слухи о его назначении. Политику в настоящий момент 72 года. В конце 80-х годов прошлого века он руководил военно-морскими силами США.

Возможный претендент на пост главы Пентагона известен тем, что принимал участие в войне во Вьетнаме. Американец был удостоен престижных наград - Военно-морского креста и Медали почета.

В настоящее время обязанности главы американского оборонного ведомства исполняет Патрик Шанахан. В конце прошлого года хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о выводе войск США с сирийской территории.

Против решения американского лидера выступил уже бывший шеф Пентагона Джеймс Мэттис, который подал прошение об отставке. "У вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими", - написал боевой генерал в письме Трампу.

Накануне президент США Дональд Трамп критически отозвался о деятельности Мэттиса на посту министра обороны. "Что он сделал для меня? Как он проявил себя в Афганистане? Не слишком хорошо", - подчеркнул американский лидер во время встречи с членами своего кабинета. Трамп добавил, что остался недоволен результатами действий Мэттиса в Афганистане.