СМИ: Три российских клуба хотят приобрести чилийского защитника

Сразу три команды Российской Премьер-Лиги - "Краснодар" и московские "Спартак" и "Локомотив" проявляют интерес к защитнику испанского "Алавеса", чилийскому футболисту Гильермо Марипану. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По информации испанских ресурсов, на Марипана также претендуют итальянская "Рома", турецкий "Фенербахче" и испанская "Барселона", которой нужно усилить оборону в связи с травмами француза Самюэля Умтити и бельгийца Томаса Вермалена.

Однако спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес заявил, что "клуб не получал официальных предложений по Марипану".

Напомним, что Марипан выступает за "Алавес" с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых получил три желтые карточки. "Алавес" после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице первенства с 28 очками.

За сборную Чили Марипан дебютировал в январе 2017 года и провел 11 матчей, забив два гола.