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Рубрика: Происшествия

Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

На острове Самуи в Таиланде погиб турист из России. Трагедия произошла в среду, когда приехавшая на отдых российская семья отправилась на пляж.

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Россияне решили поплавать, не смотря на выставленные красные флажки, запрещающие купание. В Сиамском заливе усилилось волнение, вызванное тропическим ураганом Pabuk, сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал Pattaya Now.

Девушка начала тонуть в 50 метрах от берега, и 58-летний отец бросился к ней на помощь. Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды. Все попытки его реанимировать оказались безуспешными.

Происшествия ЧП Несчастные случаи В мире Юго-Восточная Азия Таиланд
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