Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

На острове Самуи в Таиланде погиб турист из России. Трагедия произошла в среду, когда приехавшая на отдых российская семья отправилась на пляж.

Россияне решили поплавать, не смотря на выставленные красные флажки, запрещающие купание. В Сиамском заливе усилилось волнение, вызванное тропическим ураганом Pabuk, сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал Pattaya Now.

Девушка начала тонуть в 50 метрах от берега, и 58-летний отец бросился к ней на помощь. Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды. Все попытки его реанимировать оказались безуспешными.