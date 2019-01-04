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Рубрика: В мире

Трамп напомнил о стене на границе с Мексикой в стиле "Игры престолов"

Президент США Дональд Трамп снова использовал сериал "Игра престолов" в своих публикациях. На этот раз, чтобы напомнить о стене на американо-мексиканской границе, которая, по мнению Трампа, призвана обезопасить американцев.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой

В четверг глава Белого дома разместил в Instagram фото с отсылкой к сериалу. На снимке изображен сам Трамп, снизу – стена, которую американский лидер планирует возвести на границе с Мексикой, и надпись "Стена близко" с отсылкой к фразе сериала "Игра престолов" - "Зима близко".

Ранее Трамп уже ссылался на популярный сериал. В начале ноября в стиле "Игры престолов" он  анонсировал санкции против Ирана, которые должны были вступить в силу в этот день. Эта публикация Трампа в Twitter вызвала недовольство телеканала HBO, работающего над "Игрой престолов", который выступил против использования своего фирменного стиля в политических целях, пишет ТАСС.

В мире США Дональд Трамп
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