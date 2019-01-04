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Рубрика: В мире

Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана

Тайцы в эвакуационном центре в провинции Накхонситхаммарат, Таиланд. Фото: AP Photo/Sumeth Panpetch Тайцы в эвакуационном центре в провинции Накхонситхаммарат, Таиланд. Фото: AP Photo/Sumeth Panpetch
Тайцы в эвакуационном центре в провинции Накхонситхаммарат, Таиланд. Фото: AP Photo/Sumeth Panpetch

Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".

Непогода обрушится на регион четвертого января, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Bangkok Post. Особое внимание властей сосредоточено на провинции Накхонситхаммарат, имеющей 220-километровую береговую линию. Здесь ливни начнутся в пятницу вечером. Для местных жителей подготовлены десятки укрытий, которые смогут вместить 86 тысяч человек. В пятницу в провинции закрыты все школы.

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Девять нефтегазовых компаний переместили 2635 сотрудников с морских буровых платформ на материк, оставив лишь 246 человек наблюдать за объектами. С приближением урагана добыча нефти и газа в заливе снизилась.

Десятки тысяч туристов покинули популярные курорты Таиланда. С островов Панган и Тао, которые были заполнены отдыхающими во время праздников, туристы начали уезжать еще в среду, чтобы не оказаться в ловушке из-за прерванного судоходного сообщения. Для тех туристов, которые не смогли купить билеты на паромы до материка или решили переждать ураган на островах, местные власти подготовили убежища.

"Пабук" принесет проливные дожди и сильный ветер на юг королевства, включая туристические точки в Андаманском море, такие как Краби и Пхукет, где отдыхают тысячи россиян. В самых южных провинциях Паттани, Наратхиват и Яла, расположенных вблизи границы с Малайзией, готовятся к наводнениям.

Авиакомпания Bangkok Airways отменила в пятницу все рейсы на остров Самуи, закрыт аэропорт в городе Накхонситхаммарат. Приостановлено паромное сообщение между курортными городами Паттайя и Хуахин. Всем судам рекомендовано оставаться в портах до пятого января.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд
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