У кого в новом году вырастут зарплаты

Каждый пятый работодатель России (19 процентов) планирует повышение зарплаты в 2019 году, 25 процентов еще не определились и 56 процентов работодателей таких планов не вынашивают. Это показал опрос портала Rabota.ru.

Как прогнозируют специалисты портала, на 5-15 процентов зарплаты могут увеличиться для представителей востребованных профессий.

Тем временем, как отмечают эксперты портала HeadHunter.ru, в условиях низкого экономического роста бизнес стремится урезать расходы, поэтому могут быть сокращены премии и соцпакеты.

"Учитывайте этот фактор, если хотите поменять работу в наступившем году, - смотрите на оклады без учета премий и других бонусов, ищите инсайдерскую информацию о том, что происходит с премиями у конкретного работодателя", - рекомендует основатель рекрутингового агентства DigitalHR Екатерина Гаврилова.

При этом в ИТ-индустрии зарплаты будут расти независимо от общих тенденций. По данным HeadHunter, в среднем по рынку ожидаемое повышение зарплат - на шесть процентов, в ИТ-сфере - на десять процентов.

Зарплаты топ-менеджеров последние три года остаются стабильными, и этот тренд, скорее всего, сохранится.

Какие профессии будут востребованы в 2019 году, читайте в ближайшее время на сайте "Российской газеты".