В Беларуси добыли наибольший объем нефти за последние семь лет

Совокупностью производственных ускорений отметили истекший год белорусские нефтяники. Во-первых, им удалось, информирует БЕЛТА, добыть один млн 670 тысяч тонн нефти - самый высокий показатель за последние семь лет. Во-вторых, констатируют в "Белоруснефти", из новых скважин в РБ получено 94,4 тысячи тонн. А это уже лучший результат за последние почти четверть века.

У столь стремительного нефтяного прорыва существуют, прежде всего, объективные основания. "В прошедшем году выполнена самая масштабная программа по бурению, проведено самое большое количество операций по гидроразрыву пласта", - пояснили агентству в отраслевой структуре.

Конкретизируя проделанную работу, специалисты-нефтяники сообщили, что введено в эксплуатацию 40 новых скважин. Это еще один максимум за последние 30 лет. А нефти повышенного качества впервые за последние десять лет сдано на НПЗ 311 тысяч тонн.

Позитивная динамика в работе сопутствовала и белорусским геологам. Объем сейсморазведочных работ по методике 3D составил 328 кв. км, который назван экспертами рекордным показателем с 1996 года.

Кроме того, впервые за два прошедших десятилетия годовой объем добычи нефти в РБ равен приросту ее запасов. Светлогорским управлением буровых работ за год пройдено 137,4 тысяч метров горных пород. "В результате пробурены 49 скважин, что позволило обновить исторический максимум 1975 года. Тогда специалисты прошли 135,7 тысяч метров", - уточнили в "Белоруснефти".

Самый высокий результат за последние десять лет предприятием достигнут и по гидроразрыву пласта. Рекордное количество ГРП осуществлено и в зарубежных проектах компании - 156 (в России - 85, Украине - 71).

И еще один качественный показатель в отрасли. В истекшем году в "Белоруснефти" выработано 418 млн кВт.ч электроэнергии. Это на пять процентов больше годового объема потребления организациями компании. Из них 66,6 млн - с использованием возобновляемых источников энергии. "Это лучшие показатели с 2006-го - года начала развития собственной энергетики", - пояснили на предприятии. При этом к концу августа прошлого года фотоэлектрическими станциями (ФЭС) произведены первые 100 млн кВт.ч электроэнергии. А всего за пять лет существования ФЭС в республике выработано 118 млн кВт.ч с использованием энергии солнца.