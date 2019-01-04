В Греции запустили программу по вторичной переработке новогодних елок

Каждый новогодний сезон заканчивается весьма грустным расставанием с главным символом зимнего праздника - елкой. И если "новогодняя красавица" является искусственной, то она преспокойно отправляется на хранение до следующего Нового года. А вот живые елки по окончании новогодних и рождественских торжеств в большинстве своем оказываются разбросанными у мусоросборников, портя своим отнюдь нерадостным видом местные окрестности.

Столь нерациональному использованию деревьев решили положить конец власти Греции и в наступившем году впервые запустили программу "Нет елкам на свалках". Как сообщило Афинское агентство новостей, данная инициатива принадлежит греческому министерству окружающей среды и стартовала во втором по величине городе страны - Салониках. Её суть заключается в обязательном информировании местными муниципалитетами граждан о местах централизованного сбора отслуживших свое елок.

Собранные таким образом деревья в период с 10 января по конец февраля предполагается измельчать силами имеющихся в префектурах организаций по обращению с бытовыми отходами (ФОДСА) и частных предпринимателей. Затем полученный пиломатериал будет пущен в переработку для производства пеллетов для розжига, гранулированных удобрений для почвы, биотоплива, ДСП и другой вторичной продукции на специализированных предприятиях.

Любопытно, что данная кампания направлена не только на улучшение экологической ситуации в Греции и восстановление лесного фонда страны, но и призвана оказать адресную социальную поддержку нуждающимся - часть выручки от переработанных и получивших "вторую жизнь" деревьев предполагается распределять именно среди таких групп граждан.

Греческие чиновники надеются, что полученный в этом постпраздничном сезоне первый опыт по "альтернативному использованию" новогодних елок в будущем будет распространен на остальные регионы страны.