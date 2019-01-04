В Польше пять человек погибли при пожаре во время игрового квеста

Пять человек погибли при прохождении игрового квеста в городе Кошалин, сообщил представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.

По его словам, для ликвидации возгорания на улицу Пилсудского были направлены четыре пожарных расчета. Когда они прибыли, огонь охватил первый этаж здания. Полиция проводит расследование по факту инцидента.

В связи с трагедией в Кошалине будут проверены все объекты подобного типа, написал в Twitter руководитель министерства внутренних дел и администрации Польши Йоахим Брудзински. Он выразил соболезнование семьям погибших, информирует портал onet.pl.