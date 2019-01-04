В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ

Объяснения МИД Украины о цели закрытия избирательных участков в России для украинских граждан свидетельствует о неадекватности правящей верхушки в Киеве, заявил в интервью телеканалу "112 Украина" депутат Верховной Рады и деятель партии "За жизнь" Вадим Рабинович.

"Это не просто антиконституционно. Это доказывает то, что у нас правят дебилы", - цитирует телеканал парламентария.

По его словам, трудно поверить, что на Украине министр иностранных дел может нести такую ахинею. Депутат обещал обжаловать решение украинского ЦИК в суде.

Напомним, украинские власти приняли решение закрыть избирательные участки в России в связи с предстоящими в конце марта президентскими выборами. Проживающие в РФ граждане Украины могут "неправильно голосовать" под влиянием российской пропаганды, уточнил министр иностранных дел Павел Климкин.