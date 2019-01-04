В России создадут ракету сверхтяжелого класса "Енисей"

Подписан детальный план-график создания российской сверхтяжелой ракеты-носителя. Об этом сообщил в Twitter глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Она будет называться "Енисей". Ее разработкой займутся РКК "Энергия" имени С. П. Королева, РКЦ "Прогресс" и Центр им.М.В. Хруничева.

О разработке российской сверхтяжелой ракеты впервые было сообщено в 2018 году. Она может состоять из шести боковых блоков с двигателями РД-171 и одним центральным с двигателем РД-180, а ее высота около ста метров. Эксперты утверждают, что в качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты "Союз-5", а третью ступень создадут в рамках проекта ракеты "Ангара-5В", над которым работают в Центре имени М. В. Хруничева.

В конце декабря Роскосмос рассмотрел концепцию ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты. Как отмечали тогда в корпорации, "в условиях жестких бюджетных ограничений все составные части ракеты сверхтяжелого класса должны иметь перспективу самостоятельной летной практики и серийного выпуска". Также сообщалось, что окончательные варианты ракеты, технико-экономическое обоснование проекта и федеральной целевой программы будут доложены руководству страны в начале этого года.

В соответствии с планами конструкторов, на первом этапе она будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Ее основное назначение - обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.

Планируется, что строительство инфраструктуры под эту ракету на космодроме Восточный начнется в 2026 году, а первый ее запуск состоится в 2028 году. По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.