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04.01.2019 18:41
Рубрика: В мире

Шведа изолировали с подозрением на лихорадку Эбола

Текст: Александр Саможнев

В Швеции пациента изолировали в госпитале с подозрением на лихорадку Эбола, которая является инфекционным заболеванием, потенциально опасным для жизни, сообщает газета The Daily Telegraph.

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"В ближайшее время будут получены результаты клинических анализов. Первичный осмотр показал, что у него имеются некоторые признаки лихорадки Эбола. Больной помещен в отдельный бокс местного университетского госпиталя", - заявил представитель медслужбы города Уппсала. По его словам, мужчина находится в стабильном состоянии.

Три недели назад он вернулся из путешествия в Бурунди, однако не посещал там местность, зараженную лихорадкой Эбола. Вначале швед был помещен в медучреждение города Энчеппинг. Опасные симптомы у него появились в пятницу утром.

В мире Европа Швеция Эпидемия лихорадки Эбола
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