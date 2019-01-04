Шведа изолировали с подозрением на лихорадку Эбола

В Швеции пациента изолировали в госпитале с подозрением на лихорадку Эбола, которая является инфекционным заболеванием, потенциально опасным для жизни, сообщает газета The Daily Telegraph.

"В ближайшее время будут получены результаты клинических анализов. Первичный осмотр показал, что у него имеются некоторые признаки лихорадки Эбола. Больной помещен в отдельный бокс местного университетского госпиталя", - заявил представитель медслужбы города Уппсала. По его словам, мужчина находится в стабильном состоянии.

Три недели назад он вернулся из путешествия в Бурунди, однако не посещал там местность, зараженную лихорадкой Эбола. Вначале швед был помещен в медучреждение города Энчеппинг. Опасные симптомы у него появились в пятницу утром.