В Совфеде предложили финансово поддерживать пассажиров малой авиации

В Совете Федерации предлагают оказывать финансовую поддержку не только предприятиям малой авиации, но и пассажирам, пользующимся ее услугами.

С таким предложением выступил зампред комитета по конституционному законодательству Максим Кавджарадзе.

"Полагаю, действенная финансовая поддержка нужна не только малой авиации как производителю услуг, но и авиапассажирам как потребителям этих услуг, - заявил он РИА Новости. - А для этого необходимо расширить оказание адресной помощи пассажирам на приобретение билетов малой региональной авиации, которая терпит большие убытки от полупустых рейсов".

При этом он подчеркнул, что господдержка отрасли - повсеместная практика, поскольку "ни в одной стране мира местные авиаперевозки никогда не были самоокупаемыми".

Сенатор предлагает также решить вопросы территориальной привязки базы малой авиации. По его мнению, в каждом федеральном округе можно создать по одной базе.

"Россия - страна огромная, поэтому стоит подумать и над тем, чтобы для каждой географической зоны можно подобрать оптимальный тип самолета: для южных регионов - одни модели, для северных - другие", - полагает он.

Кавджарадзе привел цифры в поддержку своей точки зрения. По его данным, в 19 труднодоступных регионах России местное авиасообщение является, "по существу, социальным, то есть незаменимым видом транспорта". В восьми из них региональная авиация - основной способ обеспечения круглогодичной транспортной доступности. При этом за последние 25 лет число аэродромов и площадок в этих труднодоступных регионах России снизилось в среднем на 55 процентов. Вследствие этого продолжался непрерывный отток населения, который скорее всего идет в округах, прилегающих к заброшенным аэродромам и взлетным полосам, констатировал Кавджарадзе.

Он предложил также предусмотреть и ряд других ресурсов развития малой авиации, в том числе, задействовать ее имиджевый потенциал, а также гражданские и волонтерские возможности ее сторонников и энтузиастов.

"Например, в одной из стран с активно развитой малой авиацией, среди авиаторов и любителей есть такая ценностная установка: даже крошечный аэродром должен продолжать жить. Там волонтеры создают сообщества, которые занимаются этим. Их активисты и лидеры входят в самую крупную в мире Ассоциацию пилотов и собственников воздушных судов. Если появляется проблемный аэродром, сразу запускается система защиты: организуются встречи с местной администрацией и властями, политическими и общественными деятелями, идут поиски спонсоров, совместные акции с авиационными клубами, и так далее. И это работает", - привел примеры сенатор.

На возрождение отрасли, по его мнению, может уйти 10-15 лет.

"Но новые российские самолеты и вертолеты непременно должны вернутся в регионы России, на новые и возрожденные аэродромы", - уверен Максим Кавджарадзе.