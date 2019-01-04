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04.01.2019 02:51
Рубрика: В мире

В США в крупном ДТП погибли шесть человек

В штате Флорида на автотрассе столкнулись и загорелись сразу несколько автомобилей. Инцидент произошел в четверг.

В КБР в крупном ДТП пострадали шесть человек, есть погибший

В результате ДТП погибли шесть человек. Еще восемь получили травмы и были госпитализированы. Несколько пациентов находятся в критическом состоянии, сообщает пожарная служба округа Алачуа в Facebook.

В результате происшествия на трассу вылилось около 190 литров дизельного топлива. Пожарные ликвидировали возгорание, пишет ТАСС. Сейчас спасатели проверяют лес рядом местом аварии. Предполагается, что там могут находиться другие пострадавшие.

Подробности и причины ДТП не сообщатся.

В мире США
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