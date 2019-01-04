Видео: "Солярис" Тарковского объединили с хоррором "Аннигиляция"

Медитация и космический дзен - в видео-эссе, объединившем "Аннигиляцию" и "Солярис".

Видео-эссе (не путать с мэшапом) - это, как правило, короткие ролики, поданные как критическое произведение и сравнивающие фрагменты кинокартин для того, чтобы выявить в них новые идеи или неожиданный ракурс (например, это может быть разделенный экран, в котором могут пересекаться первые и последние кадры или повторяющиеся аудиовизуальные приемы различных авторов, таких, как Скорсезе, Тарантино и т.д.).

Видеоэссеист Майк Одмарк, к примеру, смонтировал шестиминутный ролик, в котором соединил неспешную риторику и образность кадра фильмов "Аннигиляция" (2017) Алекса Гарленда и "Соляриса" (1972) Андрея Тарковского.

Автор ролика предупредил, что без спойлеров не обойтись, поэтому для полного погружения лучше всего посмотреть предварительно обе картины. Без иронии тоже не обошлось, что видно на примере сцены, где героиня Натальи Бондарчук рассказывает о своем забытом лице и это накладывается на облик обезображенного клона героини Натали Портман.

Стоит отметить, что видео-эссе не лишено авторского подхода - оно разделено на сегменты, каждый из которых носит характерное название, а аудиовизуальная связь мыслящих субстанций и проблемных семейных пар двух разделенных времен картин считывается мгновенно.

Дополнительно Одмарк перетасовал музыкальный ландшафт, наложив саундтрек "Соляриса" на фрагменты из "Аннигиляции" и наоборот, а также оставил оригинальную дорожку на русском языке фильма Тарковского, добавив лишь субтитры.