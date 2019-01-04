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Рубрика: В мире

Войска США начали выходить из Сирии

Текст: Александр Ленин

Американские военнослужащие начали покидать территорию Сирии. Об этом рассказал госсекретарь США Майкл Помпео.

"Наши войска выходят (из Сирии - прим. "РГ")", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу NewsMax. По его словам, действия президента Дональда Трампа направлены на обеспечение стабильности на Ближнем Востоке.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Небензя считает вывод войск США из Сирии правильным шагом

В конце прошлого года хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о выводе войск США с сирийской территории. По некоторым оценкам, в данный момент в САР находятся около 2 тысяч американских солдат и офицеров.

Против решения американского лидера выступил уже бывший шеф Пентагона Джеймс Мэттис, который подал прошение об отставке.

"У вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими", - написал боевой генерал в письме Трампу.

Накануне президент США Дональд Трамп критически отозвался о деятельности Мэттиса на посту министра обороны. "Что он сделал для меня? Как он проявил себя в Афганистане? Не слишком хорошо", - подчеркнул американский лидер во время встречи с членами своего кабинета. Трамп добавил, что остался недоволен результатами действий Мэттиса в Афганистане.

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