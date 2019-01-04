Вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста

Сегодня, четвертого января 2019 года, вступает в силу порядок выдачи Пенсионным фондом России (ПФР) документа, подтверждающего отнесение гражданина к числу граждан предпенсионного возраста.

Устанавливается, что россиянин вправе направить в территориальный орган ПФР (лично, по почте, через МФЦ или портал госуслуг) запрос о предоставлении сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. При обработке запросов автоматически проверяются условия, необходимые для отнесения к категории граждан предпенсионного возраста.

Электронный документ в ответ на запрос также формируется автоматически. В нем указывается ФИО гражданина, дата рождения, СНИЛС, сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста, дата достижения возраста выхода на пенсию в соответствии с законодательством РФ, действовавшим до 31 декабря 2018 года, нормативный акт, которым установлены условия отнесения гражданина к категории граждан предпенсионного возраста, орган, для предоставления в который выданы сведения, дата, по состоянию на которую предоставляются сведения.

Электронный документ направляется гражданину не позднее трех рабочих дней со дня регистрации запроса, а при подаче запроса через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР - в режиме реального времени.