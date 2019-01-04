Задержанный в Москве за шпионаж американец имеет тройное гражданство

Посольство Ирландии в Москве после получения запроса о содействии запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, в настоящее время задержанному в Москве, сообщает телеканал RTE.

Департамент иностранных дел и торговли Ирландии подтвердил, что у задержанного в России по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана есть ирландское гражданство.

Ранее стало известно о том, что Уилан располагает также британским паспортом.

Однако иностранец въезжал в Российскую Федерацию по американским документам.

Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал СМИ, что они с Полом родились в Канаде в семье британских иммигрантов. Затем переехали в США, что позволило им стать натурализованными американцами. Кроме того, братья являются ирландцами в третьем поколении. По закону они имеют право претендовать на гражданство этой страны.