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04.01.2019 21:28
Рубрика: В мире

Задержанный в Москве за шпионаж американец имеет тройное гражданство

Текст: Александр Саможнев

Посольство Ирландии в Москве после получения запроса о содействии запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, в настоящее время задержанному в Москве, сообщает телеканал RTE.

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Департамент иностранных дел и торговли Ирландии подтвердил, что у задержанного в России по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана есть ирландское гражданство.

Ранее стало известно о том, что Уилан располагает также британским паспортом.

Однако иностранец въезжал в Российскую Федерацию по американским документам.

Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан рассказал СМИ, что они с Полом родились в Канаде в семье британских иммигрантов. Затем переехали в США, что позволило им стать натурализованными американцами. Кроме того, братья являются ирландцами в третьем поколении. По закону они имеют право претендовать на гражданство этой страны.

В мире Европа Ирландия Власть Работа власти Внешняя политика Шпионские скандалы
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