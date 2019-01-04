"Золотой глобус" готовится назвать своих фаворитов

Уже на днях, 6 января, в калифорнийском отеле Беверли-Хилтон в 76-й раз назовут новых лауреатов "Золотого глобуса" - премии иностранной прессы, аккредитованной в Голливуде. Люди там собрались, как известно, случайные, но нюх у них отменный - их предпочтения чаще всего повторяются и на церемонии "Оскара", так что интерес к "Глобусу" всегда очень оживленный и массовый: он считается верным барометром предстоящих штормов в Американской киноакадемии.

Кто уже теперь в фаворитах, у кого больше номинаций и, стало быть, шансов уйти победителями?

Наибольшее число номинаций - шесть - у новейшего, еще не видевшего массовых экранов фильма Адама Маккея "Власть" (Vice). Это байопик о самом влиятельном из американских вице-президентов Дике Чейни. Столько же номинаций у мюзикла "Звезда родилась" Брэдли Купера - уже шестой по счету вариации на популярный сюжет об угасающем суперстаре, который выводит к свету новую шикарную старлетку. Это лидеры, но не конкуренты: они состязаются в разных категориях. Причем все смешалось в доме Облонских: типичные мюзиклы "Звезда родилась" и "Богемская рапсодия" почему-то числятся по рангу "драмы" (с ними в пятерке номинантов "Черный клановец" Спайка Ли, "Черная пантера" Райана Куглера и "Если бы Бил-стрит могла говорить" Барри Дженкинса). В категорию же "комедия/мюзикл" попали драмы Адама Маккея "Власть" и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, "Зеленая книга" Питера Фаррелли, "Безумно богатые азиаты" Джона М. Чу и, наконец-то, мюзикл "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла, который в эти дни выходит на экраны России.

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" в пятерку счастливых бегунов на финишной прямой попали драматическая история о мальчике, мечтавшем стать балериной, - "Девочка" Лукаса Донта (Нидерланды - Бельгия), ностальгическая "Рома" мексиканца Альфонсо Куарона, семейная драма "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды, Япония; байопик о немецком художнике Герхарде Рихтере "Работа без авторства" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, Германия и "Капернаум" Надин Лабаки (Ливан - США). Наши претенденты "Человек, который удивил всех" и "Довлатов" в число финалистов не прошли.

В лучшие режиссеры попали Альфонсо Курон, Брэдли Купер, Адам Маккей, Питер Фаррелли и Спайк Ли, в лучшие актеры драмы - Джон Вашингтон ("Черный клановец"), Лукас Хеджес ("Стертая личность"), Рами Малек в роли Фредди Меркьюри ("Богемская рапсодия"), сыгравший Ван Гога Уиллем Дефо ("На пороге вечности") и вездесущий Брэдли Купер в собственном фильме "Звезда родилась"). В пятерке лучших актрис драмы - Николь Кидман ("Время возмездия"), Розамунд Пайк ("Частная война"), Леди Гага ("Звезда родилась"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?" и Гленн Клоуз ("Жена").

В актерских номинациях категории "Комедия/мюзикл" Кристиан Бейл ("Власть"), Роберт Рэдфорд ("Старик с пистолетом"), Джон Си Райли ("Стэн и Олли"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга"), Лин-Мануэль Миранда ("Мэри Поппинс возвращается"), Констанс Ву ("Безумно богатые азиаты"), Эмили Блант ("Мэри Поппинс возвращается"), Элси Фишер ("Восьмой класс"), Шарлиз Терон ("Талли") и Оливия Колман ("Фаворитка").

Из анимационных картин впереди "Остров собак" Уэса Андерсона, "Ральф против интернета" Рича Мура и Фила Джонстона, "Человек-паук: через вселенные" Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана, "Суперсемейка-2" Брэда Берда и "Мирай из будущего" японца Мамору Хосоды.

Список фаворитов года, сформированный экспертами "Золотого глобуса", выглядит, надо признать, бледновато и еще раз подтверждает тревоги многих наблюдателей: кино как искусство страдает от свирепого дефицита новых художественных идей, а некогда плотные ряды гениев и оракулов в нем сильно поредели.