6 января православные отметят Рождественский сочельник

Уже за неделю до православного Рождества, сразу, как отшумит Новый год, ленты новостей начинают пестрить заголовками: поучительными - "Как правильно отметить Рождественский сочельник", категоричными - "Три обязательные вещи, которые нужно успеть в Рождественский сочельник", пугающими - "Что опасно, категорически нельзя, делать в Рождественский сочельник" и откровенно завлекающими - "Рождественский сочельник: что дарить, какие подарки получать?"

Ничего удивительного: последние годы Рождество все чаще используют как раскрученный бренд, позволяющий прытким маркетологам второй волной, вослед предновогодней лихорадке, распродавать оставшуюся подарочную дребедень - ну не пылится же ей еще год на складе! Втянут в эту орбиту и Рождественский сочельник, а зря - хоть день и предваряет большой праздник Рождество Христово, но все-таки 6 января положен самый строгий пост.

Что ж это за день такой - Рождественский сочельник? Давайте разбираться, для этого откроем не статьи в Сети, а классиков. "В Сочельник, под Рождество, - бывало, до звезды не ели, - читаем у И. С. Шмелева. - Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар - из чернослива, груши, шепталы (сушеные абрикосы или персики)… Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто - дар Христу. Ну.., будто, Он, (Младенец Христос!) на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь - звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон - другая… Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь - резанет, ожжет морозом. А звезды..! На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!..".

Ждали звезду в Рождественский сочельник не просто так. Существовала благочестивая традиция в сочельник приступать к еде только "после первой звезды", соблюдалась она не одно столетие, в память о том, что Рождение Христа сопровождалось появлением на Востоке новой звезды. Но какую звезду ждут верующие в Рождественский сочельник, чтобы, наконец, поесть? Уж точно не наградную, как Александр Васильевич Суворов в растиражированном ТВ-анекдоте. И не ту, что на небе. В Церкви "первая звезда" символизируется большой свечой, которую после утренней службы торжественно выносят на середину храма и перед которой поют тропарь Рождеству Христову (тропарь - это краткое песнопение, раскрывающее сущность праздника). Значит, по окончанию литургии утром 6 января, после выноса большой свечи, придя домой, можно и поесть - но только сочива: пост.

Про сочиво разговор особый, именно это блюда из сваренных зерен пшеницы (сейчас чаще - риса) с медом подарило название дню накануне праздника Рождества Христова. Причем, Рождественский сочельник - это народное название, в Церкви 6 января именуют "Навечерие Рождества Христова". Слово "навечерие", читаем в словаре Даля, означает "день накануне праздника". Сочельник и сам можно назвать праздником, настолько все 6 января пронизано предвкушением наступающего Рождества, но все-таки это время подготовки к Рождеству Христову. Мы часто в своей суетливой нетерпеливости уже горим желанием с головой окунуться в атмосферу еще ненаступившего Рождества, но Церковь предуготавливает нас к встрече праздника постепенно, и в этом глубокий смысл.

Подготовка верующих к Рождеству началась за сорок дней до самого большого после Пасхи христианского праздника - праздника в честь родившегося Христа. Подготовка эта заключалась и в 40-дневном Рождественском посте, в том, что неделя, предшествующая празднику Рождества Христова, была особо строгой, хоть и попадает она на наш светский-советский Новый год. А еще в том, что богослужения в Церкви постепенно и с нарастающим напряжением готовили нас к встрече с родившимся Христом. Рождение в нашем мире Богомладенца, Боговоплощение - вот центр праздника Рождества Христова, а вовсе не магазинная суета в поисках рождественских подарков, не рождественские скидки, и даже не рождественские утренники, или рождественский стол.

Как бы ни старались все маркетологи мира, розовощекий Санта Клаус с веселыми позывными Jingle Bells и рядом не стоит с вестью о том, что две тысячи лет назад в темноте Вифлеемской ночи произошло событие, имеющее надмирное измерение - Бог принял человеческую природу, человеческую плоть, Он стал одним из нас, Всесильный пришел в этот мир самым беззащитным - Младенцем, "Бог становится человеком, чтобы человек стал Богом" - это и называется тайной Боговоплощения.

Поэтому оставим околорождественскую мишуру на периферии сознания и сосредоточимся на главном. Именно к главному и готовит нас Церковь. Во время богослужений Рождественского поста в храмах читаются отрывки из Священного Писания, рассказывающие о долгом ожидании человечеством прихода Спасителя, о тех пророчествах, которые обещали Его Пришествие. Эти отрывки из Ветхого Завета и Евангелия не просто напоминают об истории человечества, они погружают нас в нее, приобщая к общечеловеческой памяти. И чем ближе к Рождеству, тем сильнее внутреннее напряжение: мы готовимся к встрече родившегося Христа. Поэтому и неслучайно, что день накануне праздника Рождества Христова - Рождественский сочельник - день самого строго поста.

Но когда же все-таки можно есть 6 января, в Рождественский сочельник? Давайте рассуждать. С утра - по окончанию литургии, после выноса большой свечи, придя домой, можно отведать сочива. А теперь вспомним, что верующие стремятся причаститься в сам праздник Рождества, на литургии в ночь с 6-го на 7-е января. По церковной традиции мы перестаем принимать пищу не менее чем за шесть часов до времени Причастия (принятая граница воздержания). То есть, если мы решили причаститься на Божественной литургии в Рождество, после 18:00 вечера 6 января мы уже ничего не едим. Вот временные границы постного питания в последний день Рождественского поста (кто знает, может, именно об этом рассказывается в статье с пугающим заголовком "Что категорически нельзя делать в Рождественский сочельник", другие варианты тут просто невозможны).

Кончается же Рождественский пост уже в сам день праздника Рождества, после ночной литургии. Вот тут-то и начинается праздничное застолье. Кстати, в России раньше было в ходу специальное слово, обозначающее вкушение скоромной пищи по окончанию поста - слово "разговение", не правда ли, знакомое нам из классической литературы? Так вот, разговляемся мы после Рождественского поста уже 7 января, после ночного праздничного богослужения с ночной литургией - Всенощного бдения. Понятно, что такая строгость в еде не самоцель, а только способ уйти от нашей вечной привязанности к пище, к нашему плотскому, и включиться в напряженный ритм внутренней подготовки своей души и сердца к встрече Рождающегося Христа.

Когда-то ожидание Рождающегося Христа пронизывало и весь быт Рождественского сочельника. В центре дома ставилась елка, заранее украшенная звездами, под ней вертеп - игрушечное изображение пещеры, в которой родился Младенец Иисус. Заранее готовились не только рождественские подарки близким, но и вещи, деньги, провизия, выделяемые в помощь неимущим, сиротам, вдовам, обездоленным и заключенным. Благотворительность была неотъемлемой составляющей праздника Рождества Христова. Все это готовилось заблаговременно, с радостью и убеждением, что "не оскудевает рука дающего". Все это и было даром человека Христу, вот это и есть главные подарки, которые следует дарить в сочельник.

Но главные события Рождественского сочельника, конечно, происходят в храме. Службы в этот день удивительно красивые. Пересказывать их не имеет смысла, их надо видеть, слышать, в них надо участвовать. Отметим только, что во время богослужений Рождественского сочельника читаются т. н. "царские часы", получившие свое название в связи с тем, что на них в России непременно присутствовали цари (а в Византии императоры). Читаются на богослужениях в Рождественский сочельник и пророчества, за несколько столетий предсказавшие рождение Спасителя. И все праздничные песнопения, весь ход службы, готовят нас к принятию тайны Боговоплощения, тайны Рождества Христова.

В Рождественский сочельник принято исповедоваться - с тем, чтобы чистыми и обновленными встретить Родившегося Христа (возможно, именно это имели ввиду авторы броской заметки о том, "что нужно обязательно сделать в Рождественский сочельник").

Поэтами замечено, что дни Рождественского сочельника и Рождества особенные - будто сама вечность, разрывая оковы обыденности, в эту Рождественскую ночь входит в нашу жизнь. Надо только открыть свое сердце чуду Рождения Христа. "Сегодня будет Рождество, весь город в ожиданье тайны…", впереди праздник.