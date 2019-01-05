Баскетбольная Единая лига назвала лучшего игрока декабря

Баскетбольная Единая лига, в которой участвуют 14 команд из России, Польши, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Казахстана, назвала лучшего игрока декабря. Им признан американский легионер казахстанской "Астаны" Энтони Клеммонс.

В декабрьских матчах атакующий защитник из США набирал в среднем за матч 22,0 очка, совершал 7,0 подбора, делал 5,7 результативных передач и получал по итогам игр 22,7 балла за эффективность действий на площадке, которые рассчитываются по специальной формуле статистическим департаментом Единой Лиги. "Астана" в последнем месяце 2018 года провела в регулярном чемпионате три встречи и во всех победила. Это сенсационный результат 90:71 против "Локомотива-Кубани" на гостевой площадке в Краснодаре, затем домашние победы 105:78 с эстонским "Калевом", 100:83 с саратовским "Автодором" в овертайме (счет дополнительной пятиминутки впечатляет - 22:5).

Напомним, что в этом сезоне ранее лучшими игроками месяцев признавались Алексей Швед из "Химок" (октябрь) и французский легионер ЦСКА Нандо Де Коло (ноябрь). Что касается подобных лауреатов из "Астаны", то последний раз баскетболист казахстанского клуба становился лучшим игроком месяца четыре года назад, в сезоне 2014/15, когда голоса авторитетного жюри были отданы центровому Рашиду Махалбашичу.

Сейчас новый герой "Астаны" Энтони Клеммонс победил в конкуренции с центровым "Автодора" Артемом Забелиным и защитником БК "Нижний Новгород" Кендриком Перри. Сам Клеммонс так прокомментировал свое признание MVP декабря: "Данный титул для меня - настоящее благословение. Я благодарен своим партнерам и тренерскому штабу, потому что без них ничего бы не получилось. Летом я много тренировался, чтобы стать достойным такой награды - и эта работа окупилась. Уверен, это только начало, и я смогу помочь своей команде добиться новых побед".

Чемпионат Единой лиги после полных шести дней новогоднего перерыва возобновится сегодня в столице Белоруссии матчем между местным "Цмоки-Минск" и "Автодором". Начало игры - в 15.30 по московскому времени.

Положение команд в Единой лиге

1. ЦСКА (Москва, Россия) - 11 побед - 0 поражений (процент побед - 100,0);

2. "Химки" (Московская область) - 10-1 (90,9);

3. УНИКС (Казань) - 8-2 (80,0);

4. "Астана" (Казахстан) - 7-3 (70,0);

5. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 7-4 (63,6);

6. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 5-5 (50,0);

7. "Калев" (Таллин, Эстония) - 5-7 (41,7);

8. "Автодор" (Саратов) - 4-6 (40,0);

9. "Нижний Новгород" - 4-6 (40,0);

10. "Енисей" (Красноярск) - 4-8 (33,3);

11. "Парма" (Пермский край) - 3-7 (30,0);

12. "Зелена-Гура" (Польша) - 2-7 (22,2);

13. "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 2-8 (20,0);

14. ВЭФ (Рига, Латвия) - 2-10 (16,7).

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф выйдут восемь сильнейших команд.

Ближайшие матчи: 5 января. "Цмоки-Минск" - "Автодор". 6 января. ЦСКА - ВЭФ, "Локомотив-Кубань" - "Зелена-Гура", УНИКС - "Енисей", "Нижний Новгород" - "Астана", "Парма" - "Зенит".