Большунов взял "бронзу" на предпоследнем этапе "Тур де Ски"

Рекордсмен всей сборной России по числу выигранных медалей (4) на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане лыжник Александр Большунов финишировал третьим на шестом, предпоследнем этапе европейской многодневки "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия). На дистанции 15 километров классическим стилем с массового старта наш спортсмен всего 2,6 секунды уступил победителю Йоханнесу Клебо из Норвегии.

Время Клебо - 40 минут 52,6 секунды. Вторым финишировал итальянец Франческо Де Фабиани (0,6 сек. отставания). Вслед за третьим призером Большуновым створ пересекли сразу три россиянина - Андрей Ларьков (дефицит 3,4 сек.), Максим Вылегжанин (4,6), Андрей Собакарев (6,3). В дюжину сильнейших по итогам гонки вошли также Денис Спицов (8-е место; 27,1 сек. проигрыша Клебо) и Андрей Мельниченко (11-е место; 31,6).

Перед сегодняшним стартом в генеральной классификации вслед за лидером Клебо шли два россиянина - Сергей Устюгов (5,4 секунды отставания) и Большунов (1.18,2). На трассе 15-километровой дистанции в Валь-ди-Фьемме участники могли заработать по 15 секунд бонификации на двух промежуточных финишах (отметки 6,1 км и 11,1 км). Премии в виде скидок по времени выдавались десятке лучших по схеме "15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1". Клебо забрал все три "гонорара", включая финишный (15 + 15 + 15 = 45 секунд). Большунов получил 5 секунд бонификации за третье место в итоговом протоколе, плюс 5 и 12 секунд на первой и второй соответственно премиальных отсечках дистанции.

А что же позапрошлогодний победитель "Тур де Ски" Устюгов? Для него гонка не задалась. Сергей финишировал 16-м, проиграв Клебо 42 секунды. Правда, россиянин забрал 12 секунд премии на отметке 6,1 км.

Вот какова ситуация в общем зачете перед завтрашней гонкой в Валь-ди-Фьемме на 9 километров свободным стилем с раздельным стартом (участники уходят на дистанцию в том порядке, в каком они расположены в генеральной классификации, с учетом отставания): Клебо имеет 1 минуту и 20 секунд перевеса над занимающим второе место Устюговым, после Сергея на дистанцию отправится Большунов (1.43,8 проигрыша норвежцу). Двух россиян в борьбе за призовые места будет атаковать итальянец Франческо Де Фабиани (2.40,5).

Справка "РГ"

Все победители "Тур де Ски". Мужчины

2006/07. Тобиас Ангерер (Германия)

2007/08. Лукаш Бауэр (Чехия)

2008/09. Дарио Колонья (Швейцария)

2009/10. Лукаш Бауэр (Чехия)

2010/11. Дарио Колонья (Швейцария)

2011/12. Дарио Колонья (Швейцария)

2012/13. Александр Легков (Россия)

2013/14. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

2015. Петтер Нортуг (Норвегия)

2016. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

2016/17. Сергей Устюгов (Россия)

2017/18. Дарио Колонья (Швейцария)