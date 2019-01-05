Большунов взял "бронзу" на предпоследнем этапе "Тур де Ски"

Время Клебо - 40 минут 52,6 секунды. Вторым финишировал итальянец Франческо Де Фабиани (0,6 сек. отставания). Вслед за третьим призером Большуновым створ пересекли сразу три россиянина - Андрей Ларьков (дефицит 3,4 сек.), Максим Вылегжанин (4,6), Андрей Собакарев (6,3). В дюжину сильнейших по итогам гонки вошли также Денис Спицов (8-е место; 27,1 сек. проигрыша Клебо) и Андрей Мельниченко (11-е место; 31,6).
Перед сегодняшним стартом в генеральной классификации вслед за лидером Клебо шли два россиянина - Сергей Устюгов (5,4 секунды отставания) и Большунов (1.18,2). На трассе 15-километровой дистанции в Валь-ди-Фьемме участники могли заработать по 15 секунд бонификации на двух промежуточных финишах (отметки 6,1 км и 11,1 км). Премии в виде скидок по времени выдавались десятке лучших по схеме "15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1". Клебо забрал все три "гонорара", включая финишный (15 + 15 + 15 = 45 секунд). Большунов получил 5 секунд бонификации за третье место в итоговом протоколе, плюс 5 и 12 секунд на первой и второй соответственно премиальных отсечках дистанции.
А что же позапрошлогодний победитель "Тур де Ски" Устюгов? Для него гонка не задалась. Сергей финишировал 16-м, проиграв Клебо 42 секунды. Правда, россиянин забрал 12 секунд премии на отметке 6,1 км.
Вот какова ситуация в общем зачете перед завтрашней гонкой в Валь-ди-Фьемме на 9 километров свободным стилем с раздельным стартом (участники уходят на дистанцию в том порядке, в каком они расположены в генеральной классификации, с учетом отставания): Клебо имеет 1 минуту и 20 секунд перевеса над занимающим второе место Устюговым, после Сергея на дистанцию отправится Большунов (1.43,8 проигрыша норвежцу). Двух россиян в борьбе за призовые места будет атаковать итальянец Франческо Де Фабиани (2.40,5).
Все победители "Тур де Ски". Мужчины
2006/07. Тобиас Ангерер (Германия)
2007/08. Лукаш Бауэр (Чехия)
2008/09. Дарио Колонья (Швейцария)
2009/10. Лукаш Бауэр (Чехия)
2010/11. Дарио Колонья (Швейцария)
2011/12. Дарио Колонья (Швейцария)
2012/13. Александр Легков (Россия)
2013/14. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
2015. Петтер Нортуг (Норвегия)
2016. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
2016/17. Сергей Устюгов (Россия)
2017/18. Дарио Колонья (Швейцария)