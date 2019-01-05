Диего Марадона попал в больницу

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона покинул клинику, в которой прошел дополнительное обследование после обнаружения кровотечения в желудке.

Как передает ТАСС, проблемы со здоровьем были выявлены у знаменитого спортсмена во время планового медицинского осмотра в клинике "Оливос" перед поездкой в Мексику, где аргентинец должен был продолжить работу с командой "Дорадос де Синалоа".

Позднее дочь Марадоны написала в Twitter, что с ее отцом все в порядке и в ближайшее время он вернется домой.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он дебютировал на чемпионате мира в 1982 году, а спустя 15 лет объявил о завершении карьеры. Всего футболист сыграл 687 матчей и забил 363 мяча.