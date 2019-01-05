Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году

Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС. При этом в России в 2019 году будет продано более 33 миллионов смартфонов, активному росту рынка поспособствует выход ряда новых моделей смартфонов.

Такой прогноз "Российской газете" озвучил генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Спрос россиян смещается в средний и выше среднего ценовые сегменты. За функциональный смартфон, с помощью которого можно делать качественные снимки, пользователи, как правило, готовы заплатить не менее 15 тысяч рублей. Смартфоны в этой ценовой категории имеют все востребованные сегодня характеристики - экран без рамок, поддержку бесконтактных платежей, возможность быстрой зарядки. Еще одним драйвером роста продаж более дорогих моделей является рассрочка.

"Продажи смартфонов стоимостью 10-20 тысяч рублей и более 40 тысяч рублей за девять месяцев 2018 года выросли на 36 процентов в штучном выражении по отношению к прошлому году. Это находит отражение в увеличении средней цены, которая прибавила 20 процентов год к году", - рассказали "РГ" в группе "М.Видео-Эльдорадо".