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05.01.2019 16:45
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году

Текст: Екатерина Ясакова
Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС. При этом в России в 2019 году будет продано более 33 миллионов смартфонов, активному росту рынка поспособствует выход ряда новых моделей смартфонов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такой прогноз "Российской газете" озвучил генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Фото: Depositphotos.com
Определен мощнейший на сегодняшний день Android-смартфон

Спрос россиян смещается в средний и выше среднего ценовые сегменты. За функциональный смартфон, с помощью которого можно делать качественные снимки, пользователи, как правило, готовы заплатить не менее 15 тысяч рублей. Смартфоны в этой ценовой категории имеют все востребованные сегодня характеристики - экран без рамок, поддержку бесконтактных платежей, возможность быстрой зарядки. Еще одним драйвером роста продаж более дорогих моделей является рассрочка.

"Продажи смартфонов стоимостью 10-20 тысяч рублей и более 40 тысяч рублей за девять месяцев 2018 года выросли на 36 процентов в штучном выражении по отношению к прошлому году. Это находит отражение в увеличении средней цены, которая прибавила 20 процентов год к году", - рассказали "РГ" в группе "М.Видео-Эльдорадо".

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