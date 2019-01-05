Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году

Такой прогноз "Российской газете" озвучил генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Спрос россиян смещается в средний и выше среднего ценовые сегменты. За функциональный смартфон, с помощью которого можно делать качественные снимки, пользователи, как правило, готовы заплатить не менее 15 тысяч рублей. Смартфоны в этой ценовой категории имеют все востребованные сегодня характеристики - экран без рамок, поддержку бесконтактных платежей, возможность быстрой зарядки. Еще одним драйвером роста продаж более дорогих моделей является рассрочка.
"Продажи смартфонов стоимостью 10-20 тысяч рублей и более 40 тысяч рублей за девять месяцев 2018 года выросли на 36 процентов в штучном выражении по отношению к прошлому году. Это находит отражение в увеличении средней цены, которая прибавила 20 процентов год к году", - рассказали "РГ" в группе "М.Видео-Эльдорадо".