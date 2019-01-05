Новости

Филиппины вернут Южной Корее 6500 тонн мусора 16:38
Президент Южной Кореи отказался от обещания переехать в центр Сеула 16:33
МИД РФ не видит причин менять задержанного американца на Бутину 16:25
МЧС предупредило о сходе лавин в трех регионах СКФО 16:21
В Петербурге возбудили дело после распыления перцового газа в метро 16:15
Большую кольцевую линию метро строители обещают замкнуть в 2022 году 16:13
В полиции Кореи рассказали подробности гибели россиянки в Инчхоне 16:09
В горах Сочи в результате схода лавины погибли два туриста 16:04
Названы самые популярные вопросы от пассажиров метро 16:01
Хакеры: Лондон готовил "дело Скрипаля" заранее 15:40
СК начал проверку по факту нападения на врача "скорой" в Уфе 15:38
В Якутии марафонец пробежал 38 километров при минус 52 градусах 15:33
Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать 15:31
В горах Сочи под лавину попали два человека 15:24
Баскетбольная Единая лига назвала лучшего игрока декабря 15:15
В 2019 году тысячи семей в Москве получат жилье по программе реновации 14:33
В Магнитогорске простились с 16 погибшими при взрыве газа в доме 14:28
В реанимации скончалась жена режиссера Марлена Хуциева 14:14
Полиция подтвердила сведения об убитых при стрельбе в Калифорнии 14:04
Метро в Рождество будет работать дольше 14:00
МИД: Личных контактов по линии РФ-США на начало года не запланировано 13:55
Задержанного на Сайпане россиянина этапировали в США 13:53
Участники Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детдома 13:50
В Дагестане умер ребенок, пострадавший во время новогоднего салюта 13:49
Шестой сезон "Викингов" станет последним 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
05.01.2019 16:38
Рубрика: В мире

Филиппины вернут Южной Корее 6500 тонн мусора

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Правительство Республики Корея (РК) приняло решение забрать обратно 6500 тонн мусора, которые ранее были ввезены на Филиппины корейской компанией. Прибытие мусора спровоцировало на Филиппинах многочисленные протесты, когда выяснилось, что в нем куда более опасные и вредные отходы, чем было заявлено первоначально.

Президент Южной Кореи отказался от обещания переехать в центр Сеула

Как пояснили в министерстве охраны окружающей среды РК, в прошлом году в два захода корейская компания Verde Soko Philippine Industrial ввезла на Филиппины 6500 тонн мусора, где, согласно описанию, были "пластиковые хлопья". Таким образом поставщики хотели заработать на вывозе мусора из Кореи, так как его переработка в стране стоит более чем в два раза дороже, чем на Филиппинах даже с учетом затрат на транспортировку.

Однако выяснилось, что помимо пластика в мусоре были и более опасные и требующие специальной обработки субстанции, включая использованные батарейки и многое другое. Перед посольством Южной Кореи в Маниле начались акции протеста с требованиями к Корее забрать свой токсичный мусор.

В дело в итоге вмешалось правительство Филиппин, которое намерено часть мусора сжечь на месте, а те отходы, которые невозможно утилизировать, вернуть корейцам. Правительство РК согласилось с этим. По словам чиновников министерства охраны окружающей среды РК, они сначала заберут 1200 тонн мусора, а потом оставшуюся часть. Компания-поставщик, которая допустила обман, будет оштрафована, также ей придется оплатить стоимость обратной транспортировки и обработки мусора.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Юго-Восточная Азия Филиппины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанного на Сайпане россиянина этапировали в США
Скончался актер Иван Бортник
Топилин: Работодатели будут заботиться о здоровье сотрудников
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море
Россияне убиты в результате бомбардировок коалиции по Сирии