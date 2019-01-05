Филиппины вернут Южной Корее 6500 тонн мусора

Правительство Республики Корея (РК) приняло решение забрать обратно 6500 тонн мусора, которые ранее были ввезены на Филиппины корейской компанией. Прибытие мусора спровоцировало на Филиппинах многочисленные протесты, когда выяснилось, что в нем куда более опасные и вредные отходы, чем было заявлено первоначально.

Как пояснили в министерстве охраны окружающей среды РК, в прошлом году в два захода корейская компания Verde Soko Philippine Industrial ввезла на Филиппины 6500 тонн мусора, где, согласно описанию, были "пластиковые хлопья". Таким образом поставщики хотели заработать на вывозе мусора из Кореи, так как его переработка в стране стоит более чем в два раза дороже, чем на Филиппинах даже с учетом затрат на транспортировку.

Однако выяснилось, что помимо пластика в мусоре были и более опасные и требующие специальной обработки субстанции, включая использованные батарейки и многое другое. Перед посольством Южной Кореи в Маниле начались акции протеста с требованиями к Корее забрать свой токсичный мусор.

В дело в итоге вмешалось правительство Филиппин, которое намерено часть мусора сжечь на месте, а те отходы, которые невозможно утилизировать, вернуть корейцам. Правительство РК согласилось с этим. По словам чиновников министерства охраны окружающей среды РК, они сначала заберут 1200 тонн мусора, а потом оставшуюся часть. Компания-поставщик, которая допустила обман, будет оштрафована, также ей придется оплатить стоимость обратной транспортировки и обработки мусора.