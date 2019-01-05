Иран направит к берегам США флотилию для защиты своих интересов

Корабли Исламской Республики в марте этого года будут направлены в Атлантический океан для несения боевого дежурства. Об этом заявил заместитель командующего ВМС Ирана адмирал Турадж Хосни Могаддам.

"В начале следующего года (по иранскому календарю, начинается 21 марта - прим. "РГ") по указанию верховного командования начнется поход иранских боевых кораблей в Атлантический океан", - цитирует военного агентство IRNA.

По словам Могаддама, учитывая дальность маршрута, миссия по переходу в Атлантику может занять до пяти месяцев. В составе флотилии будет находиться новейший иранский эсминец "Саханд", спущенный на воду в начале декабря 2018 года.

Напомним, что с 22 декабря прошлого года в Персидском заливе несут боевое дежурство американский атомный авианосец John C. Stennis и сопровождающие его ракетный крейсер Mobile Bay, эсминцы Decatur и Mitscher, а также ударная атомная подводная лодка. Основной целью маневров кораблей США является демонстрация Ирану военной мощи на фоне эскалации напряженности в отношениях двух стран.