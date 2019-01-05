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Рубрика: Экономика

Как будут расти цены на жилье в 2019 году

Текст: Ирина Жандарова, Георгий Панин
В новом году недвижимость в новостройках будет дорожать. Причем, рост цен прогнозируется на всех этапах строительства. Недоступнее станут как квартиры, как на старте продаж, так и ближе к вводу в эксплуатацию.
Фото: Depositphotos.com
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Уже сейчас можно говорить о том, что факторов роста цен больше, чем снижения, отмечает Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. Основной вклад в повышение расценок на новостройки внесет реформа долевого строительства. "Сейчас отрасль на 74 процента финансируется средствами дольщиков, которые выступают основными инвесторами жилищного строительства. Однако с 1 июля 2019 года напрямую привлекать средства покупателей квартир в строящихся домах будет запрещено, и клиенты смогут оплачивать покупку только оставляя средства на специальных эскроу-счетах под управлением банка", - говорит он. Банк будет кредитовать строительство выбранного покупателем дома. Соответственно, у застройщика возникнут новые расходы на обслуживание выданного кредита, которые будут заложены в стоимость жилья.

"Сейчас в среднем банковский кредит выдается на строительство домов под 11-15 процентов, то есть заемные средства дорогие", - говорит Игнахин. В результате на стартовом этапе строительства расценки могут увеличиться на 9 процентов. В целом удорожание новостроек в следующем году с учетом прочих факторов может достигнуть 15 процентов.

При этом сократиться разница в цене квартиры на старте строительства и в готовом доме. Сегодня многие предпочитают брать квартиры на этапе "котлована", так как они обходятся на 20-25 процентов дешевле. Для многих это существенный параметр. После реформы размер такого дисконта, скорее всего, сократится до 10-15 процентов, говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Безусловно, это оттолкнет многих покупателей, считает она. И больше всего - покупателей инвестиционной недвижимости.

Росту цен способствует увеличение спроса с сокращением предложения на первичном рынке. Общий рост числа заключенных ДДУ в 2018 году по всей России, по оценкам аналитиков компании "Талан", может составить 12 процентов.

Фото: depositphotos.com
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Негативными трендами уходящего года можно назвать уменьшение объема ввода жилья. В 2018 году введено в эксплуатацию меньше 80 миллионов квадратных метров. Это меньше, чем в недавние рекордные годы. Дефицита квартир пока на рынке пока не наблюдается. Хотя повышенный спрос уже подтягивает вверх цены. В среднем по России цены на жилую недвижимость в 2018 году выросли на 5,5 процента. В некоторых регионах, к примеру, в Перми рост достигает 7 процентов. В большинстве городов, например, в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Пензе, Ижевске, Твери цены выросли на 5 процентов. А в Ростове-на-Дону цена квадратного метра, напротив, потеряла 1 процент.

Подмосковье снижает этажность

Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс":

- 2019 год, действительно, не сулит рынку жилой недвижимости России радужных перспектив, однако рынок жилья Москвы и Подмосковья окажутся в лучшем положении из-за положительного сальдо миграции. По итогам 2019 года цены здесь могут оказаться выше только на 3-5 процентов.

Хотя общие тенденции этого рынка отразятся и на Московском регионе. Повышение ставок по ипотеке может притормозить рост покупательской активности на рынке недвижимости. А реформирование рынка жилищного строительства, подразумевающее переход от схем долевого участия при финансировании строительства к эскроу-счетам и банковскому посредничеству, уже сейчас способствует уходу мелких и средних застройщиков с рынка и укрупнению строительного бизнеса.

Фото: depositphotos.com
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В результате трансформируется и структура региональных рынков. Так, например, в Московской области на смену проектам строительства многоэтажных жилых домов пришли дома малой и средней этажности. В то время как число проектов по строительству многоэтажных домов в Московской области сократилось на 50 процентов, вдвое увеличилось число малоэтажных и среднеэтажных концепций. За 10 месяцев 2018 года ввод жилья в Московской области увеличился по сравнению с 2017 годом на 8 процентов. И около 47 процентов всего сданного жилья, относится к индивидуальному типу. Ввод индивидуального жилья в январе-октябре 2018 года показал прирост на 28 процентов.

Однако на рынке недвижимости Подмосковья, в том числе индивидуальной, предпосылок к резкому изменению цен пока не наблюдается. Тенденция к росту проектов домов средней и малой этажности особенно на популярных направлениях продолжится, а покупательский спрос на эту недвижимость останется ровным.

Понятно, что эта тенденция малоэтажности Москвы не касается. Но рост ввода жилья здесь впечатляет: за 10 месяцев 2018 года он составил 22 процента. Впрочем, растут и цены. В 2019 году ожидается подорожание столичного жилья в пределах 3-5 процентов. При этом покупатели будут учитывать в своем выборе не только месторасположение жилья, но и его качество. Поэтому если есть желание купить квартиру в Москве, то лучше не откладывать.

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