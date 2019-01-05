КНДР предложила Южной Корее построить высокоскоростную железную дорогу

Высокопоставленные чиновники Северной Кореи настаивали на скорейшем начале строительства Южной Кореей высокоскоростных железных дорог в КНДР. Об этом в интервью изданию "Кенхян Синмун" заявила министр земельных ресурсов и транспорта Республики Корея (РК) Ким Хён Ми, которая сопровождала президента РК Мун Чжэ Ина во время его визита в Пхеньян в сентябре прошлого года.

По словам министра, речь о необходимости строительства в КНДР высокоскоростных железных дорог заводили самые разные высокопоставленные северокорейские чиновники во время визита в Пхеньян. "Когда я была в Пхеньяне, то об этом говорил заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Он сказал, что надо как можно скорее начать строительство железных дорог в Северной Корее и настаивал, чтобы это были именно высокоскоростные дороги. Председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон тоже спросил: "Не считаете, что надо поскорее строить железные дороги?" - сказала Ким Хён Ми, рассказывая о своих впечатлениях о поездке в Северную Корею. Отметим, что Ким Ён Чхоль считается одним из главных помощников Ким Чен Ына, а Ри Сон Гвон курирует политику Пхеньяна в отношении Южной Кореи.

Она добавила, что железные дорогие в Северной Корее находятся в плохом состоянии, а потому потребуются крупные инвестиции для их восстановления и модернизации.

Министр признала, что международные санкции, а также запретительные меры США не позволяют сейчас что-либо делать Южной Корее в плане модернизации железных и шоссейных дорог Севера, но подчеркнула, что необходимо уже сейчас вести подготовительную работу.

"Вне зависимости от санкций уже сейчас мы можем и должны согласовать с северокорейской стороной вопрос единых стандартов строительства и прочих работ, сформировать организационную основу. Мы намерены в ближайшее время составить программу по проведению обменов, совместных семинаров между строителями и исследователями Юга и Севера. Также намерены заняться и обучением рабочей силы Северной Кореи. По поводу железных дорог надо уже подготовить подробные планы работ по модернизации, осуществить топографическую съемку, сделать чертежи", - отметила министр транспорта РК Ким Хён Ми.