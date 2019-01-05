Новости

Актера Владимира Дыховичного похоронят в США 18:18
В Удмуртии три человека погибли в ДТП с грузовиком 18:16
Магнитогорская гостиница приютила потерявших жилье людей 18:12
Солистка "ВИА Гры" рассказала о полученном в Новый год ожоге 17:59
Почти половина пострадавших в Магнитогорске получила областные выплаты 17:59
КНДР предложила Южной Корее построить высокоскоростную железную дорогу 17:50
Спаситель Вани Фокина рассказал о подробностях операции 17:47
Собянин: На ВДНХ идут беспрецедентные по масштабам реставрационные работы 17:30
На 55-м году жизни от рака умерла звезда "мыльных опер" Дариус Перкинс 17:15
Петербуржец во время госпитализации избил фельдшера "скорой" 17:06
"Союзмультфильм" пообещал в 2019 году 20 серий "Простоквашина" 16:49
Филиппины вернут Южной Корее 6500 тонн мусора 16:38
Президент Южной Кореи отказался от обещания переехать в центр Сеула 16:33
МИД РФ не видит причин менять задержанного американца на Бутину 16:25
МЧС предупредило о сходе лавин в трех регионах СКФО 16:21
В Петербурге возбудили дело после распыления перцового газа в метро 16:15
Большую кольцевую линию метро строители обещают замкнуть в 2022 году 16:13
В полиции Кореи рассказали подробности гибели россиянки в Инчхоне 16:09
Два туриста погибли в результате схода лавины в горах Сочи 16:04
Названы самые популярные вопросы от пассажиров метро 16:01
Хакеры: Лондон готовил "дело Скрипаля" заранее 15:40
СК начал проверку по факту нападения на врача "скорой" в Уфе 15:38
В Якутии марафонец пробежал 38 километров при минус 52 градусах 15:33
Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать 15:31
В горах Сочи под лавину попали два человека 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
05.01.2019 17:50
Рубрика: В мире

КНДР предложила Южной Корее построить высокоскоростную железную дорогу

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Высокопоставленные чиновники Северной Кореи настаивали на скорейшем начале строительства Южной Кореей высокоскоростных железных дорог в КНДР. Об этом в интервью изданию "Кенхян Синмун" заявила министр земельных ресурсов и транспорта Республики Корея (РК) Ким Хён Ми, которая сопровождала президента РК Мун Чжэ Ина во время его визита в Пхеньян в сентябре прошлого года.

Президент Южной Кореи отказался от обещания переехать в центр Сеула

По словам министра, речь о необходимости строительства в КНДР высокоскоростных железных дорог заводили самые разные высокопоставленные северокорейские чиновники во время визита в Пхеньян. "Когда я была в Пхеньяне, то об этом говорил заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Он сказал, что надо как можно скорее начать строительство железных дорог в Северной Корее и настаивал, чтобы это были именно высокоскоростные дороги. Председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон тоже спросил: "Не считаете, что надо поскорее строить железные дороги?" - сказала Ким Хён Ми, рассказывая о своих впечатлениях о поездке в Северную Корею. Отметим, что Ким Ён Чхоль считается одним из главных помощников Ким Чен Ына, а Ри Сон Гвон курирует политику Пхеньяна в отношении Южной Кореи.

Она добавила, что железные дорогие в Северной Корее находятся в плохом состоянии, а потому потребуются крупные инвестиции для их восстановления и модернизации.

Корейцы потребовали конфисковать собственность японской компании

Министр признала, что международные санкции, а также запретительные меры США не позволяют сейчас что-либо делать Южной Корее в плане модернизации железных и шоссейных дорог Севера, но подчеркнула, что необходимо уже сейчас вести подготовительную работу.

"Вне зависимости от санкций уже сейчас мы можем и должны согласовать с северокорейской стороной вопрос единых стандартов строительства и прочих работ, сформировать организационную основу. Мы намерены в ближайшее время составить программу по проведению обменов, совместных семинаров между строителями и исследователями Юга и Севера. Также намерены заняться и обучением рабочей силы Северной Кореи. По поводу железных дорог надо уже подготовить подробные планы работ по модернизации, осуществить топографическую съемку, сделать чертежи", - отметила министр транспорта РК Ким Хён Ми.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Южная Корея Отношения двух Корей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Два туриста погибли в результате схода лавины в горах Сочи
Задержанного на Сайпане россиянина этапировали в США
Медведев присудил десять премий в области туризма
Скончался актер Иван Бортник
Топилин: Работодатели будут заботиться о здоровье сотрудников