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05.01.2019 10:50
Рубрика: Культура

Портал "Год Литературы" объявил конкурс "Басни Крылова: прочитаем вместе"

13 февраля исполняется 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова. К юбилею великого баснописца создаем вместе видеокнигу.

Уж сколько раз твердили миру…

Ты виноват уж тем…

А вы, друзья, как ни садитесь…

Ай, Моська! Знать, она сильна!..

Вряд ли есть среди читателей те,  кто бы не вспомнил окончания этих строк.

Никто из русских баснописцев не превзошел еще Крылова в афористичности и меткости сатиры. Бьет точно - даже если цель скрывается под шкурами волков, мартышек, ослов, козлов и косолапых мишек.

Фото: "Всемирная иллюстрация"
Зачем баснописец Крылов вылил ведро воды на книгу с гравюрами Египта

Времена меняются - а басням нипочем. Они по-прежнему - про нас, все так же злободневны.

Хотите проверить? Можем это сделать вместе.

Что для этого нужно? Запишите на видео одну из басен Крылова. Мы сложим новую видеокнигу - такую же, как складывали, например, из "Евгения Онегина" (Видеокнига "Читаем Онегина"). Пушкин, конечно, "энциклопедия русской жизни". Зато Иван Крылов и его басни - просто сама жизнь.

Мы отобрали 15 самых известных басен, которые читают для нас известные актеры, писатели, политики и бизнесмены. Будем считать, это программа "обязательная" - любой желающий может присоединиться к ней. Но есть, напоминаем, и "произвольная программа" - вы можете выбрать любую из 236 басен, написанных Иваном Андреевичем. Главное, не перепутайте: прислать нужно только одну басню. Всем - удачи!

Ворона и Лисица

Музыканты

Ларчик

Синица

Мартышка и очки

Волк на псарне

Стрекоза и муравей

Осёл и Соловей

Слон и Моська

Кот и повар

Квартет

Лебедь, щука и рак

Свинья под дубом

Кукушка и петух

Волк и ягненок

Условия участия

Прочтите любую басню из предложенного списка и загрузите свой ролик на YouTube с хештегами #басниКрылова, #Крылов250, #читаембасни, #читаемКрылова. Формат видео - горизонтальный.

Заполните конкурсную форму (необходимо приложить ссылку на ролик) до 31 января (23:55) 2019 года. Также можно выложить ролик в социальные сети (Facebook, VK, Instagram) с указанными хештегами.

Народное голосование за лучший ролик пройдет с 1 до 10 февраля (23:55) 2019 года. Лучшие ролики, отобранные организаторами проекта, войдут в видеокнигу.

Победители получат ценные призы и возможность прочитать басню на Книжном фестивале "Красная площадь" в июне 2019 года.

Подробности участия в акции читайте на сайте ГодЛитературы.рф

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