Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать

Основатель и владелец ведущей корейской компании компьютерных игр Nexon Ким Чжон Чжу принял решение продать все принадлежащие ему и его жене акции фирмы. Это должно стать крупнейшей в истории Южной Кореи продажей компании. Ориентировочная сумма сделки оценивается примерно в девять миллиардов долларов.

Как сообщили корейские СМИ, причиной для такой мегапродажи, известие о которой привело в шок специалистов, стало ужесточение корейского законодательства, введение различных новых ограничений в отношении игр, а также конкуренция, разного рода расследования и обвинения, преследующие Ким Чжон Чжу в последние два года.

Ограничения уже стали причиной того, что Ким перевел штаб-квартиру в Японию и именно на фондовом рынке Страны восходящего солнца, а не в Южной Корее ведется торговля акциям компании NXC, которая владеет Nexon Group. Теперь же Ким Чжон Чжу намерен полностью продать все пакеты акций.

По данным СМИ, в общей сложности будет продано 98,4 процента акций NXC, включая 67,49 процента, которые принадлежит лично Киму, 29,43 процента, которыми владеет его жена, являющаяся также аудитором NXC, и еще 1,72 процента акций будут проданы через компанию Wisekids, которой также владеет Ким.

Эксперты оценивают сумму сделки примерно в 10 триллионов вон или почти девять миллиардов долларов. Продажей акций займутся скорее всего такие гиганты бизнеса, как Deutsche Securities и Morgan Stanley, которые, по слухам, Ким Чжон Чжу уже нанял для организации сделки. Если все пройдет как и планируется, то продажа Nexon Group станет крупнейшей в истории Южной Кореи сделкой в сфере слияний и приобретений (M&A).

Местные специалисты отмечают, что из-за очень большой суммы в Корее вряд ли найдется покупатель, а потому продажа скорее всего будет сделана иностранцам. Корейцы опасаются, что китайский бизнес сможет заполучить Nexon, что приведет к утечке технологий.

В любом случае признается, что продажа Nexon изменит корейский рынок в этой сфере. Компания является флагманом и во многом символом видеоигр Южной Кореи. Nexon Group обслуживает в общей сложности 80 игр, в которые играют в 190 странах мира, то есть практически на всей планете.