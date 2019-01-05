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05.01.2019 17:16
Рубрика: Спорт

Лыжницы Непряева и Седова стали призерами шестого этапа "Тур де Ски"

Текст: Илья Трисвятский
Россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова стали вторым и третьим призерами соответственно по итогам шестого этапа лыжной многодневной гонки "Тур де Ски". Наши девушки отличились в итальянском Валь-ди-Фьемме на дистанции 10 километров классическим стилем с массового старта. Победила лидер общего зачета норвежка Ингвильд Эстберг.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Наталья Непряева. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Наталья Непряева. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В генеральной классификации "Тур де Ски" бронзовый призер зимней Олимпиады-2018 в эстафете 4х5 км Непряева до сегодняшней гонки занимала второе место и уступала Эстберг 35,4 секунды. На трассе Валь-ди-Фьемме участницы боролись не только за победу и лучшее время, но и за бонусные секунды как на единственном промежуточном финише (15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1), так и в самом конце дистанции, где премию получали только трое (15 - 10 - 5).

Фото: РИА Новости
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Эстберг финишировала первой, укрепив свое лидерство в общем зачете, - время на 10 км равняется 29 минут 34,4 секунды. Наталья Непряева завершила дистанцию спустя ровно 10 секунд, еще через 0,8 секунд створ пересекла еще одна бронзовая призерка Пхенчхана-2018 в эстафете Анастасия Седова. В топ-5 вошла еще и наша Юлия Белорукова. Она пропустила вперед также финку Кристу Пармакоски, отставание от победительницы Эстберг составило 39,7 секунды.

С учетом бонусов и результатов гонки 5 января положение в генеральной классификации перед завтрашним заключительным этапом в том же самом Валь-ди-Фьемме (9 км свободным стилем по горному профилю трассы) выглядит так: Непряева на втором месте и стартует спустя 53,4 секунды после лидера Эстберг. На третьем месте Пармакоски (2.13,1 дефицита), за итоговую "бронзу" сразится и наша Юлия Белорукова (2.27.4). Седова на пятой позиции (3.03,6), сразу за ней американка Джессика Диггинс (3.07,9).

Справка "РГ"

Все победительницы общего зачета "Тур де Ски"

2006/07. Вирпи Куйтунен (Финляндия)

2007/08. Шарлотт Кала (Швеция)

2008/09. Вирпи Куйтунен (Финляндия)

2009/10. Юстина Ковальчик (Польша)

2010/11. Юстина Ковальчик (Польша)

2011/12. Юстина Ковальчик (Польша)

2012/13. Юстина Ковальчик (Польша)

2013/14. Тереза Йохауг (Норвегия)

2015. Марит Бьёрген (Норвегия)

2016. Тереза Йохауг (Норвегия)

2016/17. Хейди Венг (Норвегия)

2017/18. Хейди Венг (Норвегия)

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