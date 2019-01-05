Медведев присудил десять премий в области туризма

Премии в размере 1 миллион рублей каждая получили создатели кластера "Тобольск - духовная сила России", центра туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае, туристского комплекса "Гринн" в Орловской области, туристского кластера "Имеретинский" в Сочи, санаторно-курортного комплекса "Мрия" в Крыму, туристической деревни "Мандроги" в Ленинградской области, отеля загородного и событийного отдыха "Конаково Ривер Клаб" в Тверской области, проекта "Горный парк "Рускеала”" в Карелии, круглогодичного горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, ландшафтно-исторического парка "Изумрудная долина" в Приморском крае.

На рассмотрение межведомственного совета по присуждению премий в области туризма было представлено 27 проектов. При отборе учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России.