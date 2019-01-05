Начальник Генштаба Герасимов обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии

В Минобороны РФ подтвердили: начальник российского Генштаба Валерий Герасимов пообщался с американским коллегой Джосефом Данфордом. В Вашингтоне никогда не скрывали, что считают нашего генерала ключевым контактным лицом "для передачи сообщений от американских военных в высшие эшелоны российской власти".

В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" сообщили, что телефонный разговор между генералами состоялся 4 января. Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, цитируем, "обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес". Было также сказано, что Герасимов и Данфордом признали важность поддержания существующего канала связи между нашими и американскими военными.

Напомним, что, несмотря на серьезные разногласия между Московой и Вашингтоном по разрешению сирийской проблемы, этот канал работает в постоянном режиме. Он, в частности, помогает предотвращать инциденты между военными разных стран, находящимися на территории ближневосточного государства, оперативно решать другие вопросы. По мнению замминистра обороны РФ Алексея Фомина, в том числе благодаря таким контактам, точнее говоря взаимодействию России, США и Иордании в июле 2017-го в Сирии удалось создать первую зону деэскалации.

Жесткого графика телефонной связи между нашими и американскими военачальниками не существует. Канал используется по мере необходимости. Какие конкретно проблемы обсуждали по телефону Герасимов и Данфорд на этот раз военные не разглашают.

Надо иметь в виду, что у генералов есть и опыт прямого общения.

Их последняя встреча состоялась в июне прошлого года в финском городе Вантаа. Там Герасимов и Дэнфорд в закрытом для СМИ режиме провели 6-часовые переговоры. Заранее было известно, что основной темой для обсуждения будет Сирия. Начальникам штабов, в частности, предстояло определить механизм деконфликтации, призванный не допустить возникновения инцидентов при проведении военных операции нашими военнослужащими и силами международной коалиции. Кроме того, генералы говорили о двусторонних военных контактах России и США и обменялись мнениями по некоторым аспектам европейской безопасности.

Ранее, в феврале прошлого года, Герасимов и Данфорд имели возможность лично пообщаться в Баку. А месяц спустя они участвовали в трехсторонних переговорах начальников генштабов в турецкой Анталье.