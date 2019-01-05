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Рубрика: В мире

Направлявшиеся в Disney World дети погибли в США

Массовое ДТП произошло на трассе в американском штате Флорида. Два легковых автомобиля и две машины, перевозящие дизельное топливо, столкнулись на шоссе между городами Грейнсвилл и Алачуа.

Фото: ГУ МЧС по Тульской области
В ДТП с автобусом под Тулой пострадали семь человек

На дорогу вылилось почти 200 литров топлива, что повлекло за собой возгорание всех транспортных средств. Погибли семь человек, в том числе пять несовершеннолетних, которые направлялись в Disney World, информирует РИА Новости.

Известно, что в аварию попал микроавтобус, в котором ехали ученики церковно-приходской школы. "Мы глубоко опечалены известием об ужасном происшествии. Пострадали молодые люди из нашего прихода", - говорится в сообщении, которое совет школы разместил в Facebook.

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