Направлявшиеся в Disney World дети погибли в США

Массовое ДТП произошло на трассе в американском штате Флорида. Два легковых автомобиля и две машины, перевозящие дизельное топливо, столкнулись на шоссе между городами Грейнсвилл и Алачуа.

На дорогу вылилось почти 200 литров топлива, что повлекло за собой возгорание всех транспортных средств. Погибли семь человек, в том числе пять несовершеннолетних, которые направлялись в Disney World, информирует РИА Новости.

Известно, что в аварию попал микроавтобус, в котором ехали ученики церковно-приходской школы. "Мы глубоко опечалены известием об ужасном происшествии. Пострадали молодые люди из нашего прихода", - говорится в сообщении, которое совет школы разместил в Facebook.