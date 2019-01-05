Норвежский лайнер не может вылететь из Ирана из-за американских санкций

Лайнер Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Norwegian Air, почти месяц не может вылететь из Ирана в Норвегию в связи с техническими неполадками, сообщило агентство Tasnim.

По его данным, самолет, который 14 декабря совершал рейс по маршруту Дубай-Осло со 192 пассажирами на борту, из-за сбоя в одном из двигателей был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту иранского города Шираз.

Сообщается, что всем пассажирам удалось на следующий день другими рейсами добраться до пункта назначения, однако лайнер до сих пор находится в аэропорту Шираза.

Причиной столь длительной вынужденной стоянки Boeing в Иране является отсутствие запасных деталей для его ремонта. Из-за введенных в прошлом году санкций США на поставку в Исламскую Республику гражданских авиалайнеров и запчастей к ним страна сталкивается с серьезными проблемами в обслуживании своего авиапарка и ремонте транзитных самолетов.

В настоящее время прибывшая из Норвегии в Шираз группа специалистов решает, каким образом можно починить сломанный лайнер и вернуть его на родину.