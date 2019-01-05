Новости

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри из-за угрозы схода лавин 11:58
В Москве нашли тысячи брошенных машин 11:51
В Удмуртии пять человек погибли в массовом ДТП 11:43
Решения "активных граждан" влияют на развитие столицы во всех сферах 11:41
Два авиарейса до Сочи из-за ветра сели на запасных аэродромах 11:31
В Екатеринбурге иномарка протаранила скорую помощь 11:23
В Петербурге полиция проверит информацию о массовой драке в метро 11:15
Иран направит к берегам США флотилию для защиты своих интересов 11:04
В СК уточнили число пострадавших при пожаре в Саратове 10:54
В Челябинской области снят режим ЧС после взрыва в Магнитогорске 10:50
Норвежский лайнер не может вылететь из Ирана из-за американских санкций 10:46
Магнитогорский меткомбинат направил на помощь пострадавшим 100 млн 10:41
Спасенного в Магнитогорске младенца перевели на самостоятельное дыхание 10:38
В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви 10:24
США продолжат оказывать поддержку союзникам в Сирии 10:18
"Желтые жилеты" зачитают открытое письмо Эмманюэлю Макрону 10:06
В Рождество перекроют несколько московских улиц 09:35
Рождество в Москве будет морозным 08:59
Водителям рекомендовали возить с собой коврики и цепи 08:53
В центре Кельна злоумышленник открыл огонь по оппонентам 08:45
Визит главы Роскосмоса в США перенесли по инициативе NASA 08:26
В центре Москвы загорелся объект культурного наследия 07:48
Более ста человек эвакуированы из-за пожара в гостинице Южно-Сахалинска 07:29
Диего Марадона попал в больницу 07:20
Специалисты назвали причину странного поведения тигра в Приморье 06:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
05.01.2019 10:46
Рубрика: В мире

Норвежский лайнер не может вылететь из Ирана из-за американских санкций

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Лайнер Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Norwegian Air, почти месяц не может вылететь из Ирана в Норвегию в связи с техническими неполадками, сообщило агентство Tasnim.

По его данным, самолет, который 14 декабря совершал рейс по маршруту Дубай-Осло со 192 пассажирами на борту, из-за сбоя в одном из двигателей был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту иранского города Шираз.

РФ не исключает попыток США ввести новые санкции по Ирану через СБ ООН

Сообщается, что всем пассажирам удалось на следующий день другими рейсами добраться до пункта назначения, однако лайнер до сих пор находится в аэропорту Шираза.

Причиной столь длительной вынужденной стоянки Boeing в Иране является отсутствие запасных деталей для его ремонта. Из-за введенных в прошлом году санкций США на поставку в Исламскую Республику гражданских авиалайнеров и запчастей к ним страна сталкивается с серьезными проблемами в обслуживании своего авиапарка и ремонте транзитных самолетов.

В настоящее время прибывшая из Норвегии в Шираз группа специалистов решает, каким образом можно починить сломанный лайнер и вернуть его на родину.

В мире Европа Норвегия В мире Ближний Восток Иран В мире США Санкции против Ирана
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пираты захватили судно с российскими моряками
Скончался актер Иван Бортник
Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море
Россияне убиты в результате бомбардировок коалиции по Сирии