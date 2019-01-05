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Определен мощнейший на сегодняшний день Android-смартфон

05.01.2019,  
11:22
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали декабрьский рейтинг самых производительных смартфонов на базе мобильной платформы Android. Его возглавил флагман Huawei Mate 20, который появился в России в октябре 2018 года. Аппарат получил максимальную оценку - 306,6 тысячи баллов.

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Второе место занял его старший брат - Mate 20 Pro с оценкой 303 тысячи баллов. В пятерку мощнейших смартфонов на Android также вошли Huawei Mate 20X, игровой девайс Asus ROG Phone (уже продается в России) и OnePlus 6T.

Помимо них, в топ самых мощных мобильных устройств разработчики AnTuTu включили OnePlus 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi8, Xiaomi Black Shark и Pocophone F1 (почти идеальный смартфон, по оценке нашего обзорщика).

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