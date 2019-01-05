Пираты в Гвинейском заливе похитили шестерых россиян

Пираты похитили шестерых россиян в Гвинейском заливе, сообщает РИА Новости. Все похищенные граждане РФ - члены экипажа контейнеровоза MSC Mandy.

"Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе - 23 гражданина России и один гражданин Украины, 1 января подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе", - информируют в спасательно-координационном центре Росморречфлота.

Сообщается, что на борт корабля ворвались 7-9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием, принявшись грабить экипаж.

"Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет", - сообщает Росморречфлот.

"По информации ситуационно-кризисного центра МИД, вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине", - говорится в материалах СКЦ.