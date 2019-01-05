Пираты захватили судно с российскими моряками

В ночь с 1 на 2 января в Гвинейском заливе пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy (флаг Панамы) и похитили шесть человек. В момент происшествия судно находилось в 20 милях от берега рядом с портом Котоноу (Бенин). Как пишет агентство "Интерфакс", во время нападения в руках у злоумышленников были автоматы Калашникова, ножи и мачете.

Пираты завладели личными вещами экипажа, после чего покинули судно, похитив капитана, старпома, третьего помощника, боцмана, сварщика и повара. Сейчас данным вопросом занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

"Всего на борту находились 26 человек - граждане Грузии, Украины и России. Было захвачено шесть человек, их гражданство неизвестно", - рассказали в посольстве РФ в Бенине.