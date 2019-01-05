Пистолет Макарова заменит прошедший испытания "Удав"

Как сообщает ТАСС, новым девятимиллиметровым пистолетом станет оружие под названием "Удав". Представитель Минобороны РФ сообщил агентству, что характеристики нового пистолета оценены высоко.
"Завершены госиспытания пистолета "Удав", он рекомендован к принятию на вооружение", - цитирует агентство своего собеседника.
Между тем в ЦНИИТОЧМАШ подтвердили информацию о завершении испытаний нового пистолета, рассчитанного на боеприпасы 9х21. Оружие испытывалось на базе НИИ и на военных полигонах. Он, в частности, показал устойчивую работу при температурах от +50 до -70 градусов Цельсия. Были подтверждены его высокие тактико-технические характеристики и живучесть пистолета. Кроме того специалисты изучили баллистику нового оружия.