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05.01.2019,  
15:11
Текст:  Руслан Мельников

Пистолет Макарова заменит прошедший испытания "Удав"

Привычный пистолет Макарова в российской армии скоро может заменить другое оружие. После завершившихся госиспытаний оно уже рекомендовано к принятию на вооружение.

Как сообщает ТАСС, новым девятимиллиметровым пистолетом станет оружие под названием "Удав". Представитель Минобороны РФ сообщил агентству, что характеристики нового пистолета оценены высоко.

Фото: YouTube
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"Завершены госиспытания пистолета "Удав", он рекомендован к принятию на вооружение", - цитирует агентство своего собеседника.

Между тем в ЦНИИТОЧМАШ подтвердили информацию о завершении испытаний нового пистолета, рассчитанного на боеприпасы 9х21. Оружие испытывалось на базе НИИ и на военных полигонах. Он, в частности, показал устойчивую работу при температурах от +50 до -70 градусов Цельсия. Были подтверждены его высокие тактико-технические характеристики и живучесть пистолета. Кроме того специалисты изучили баллистику нового оружия.

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