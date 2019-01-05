Премьер Абэ заявил о "решающем моменте" в переговорах Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о решающем моменте в переговорах с Россией по вопросу заключения мирного договора. Об этом глава японского правительства рассказал в ходе поездки в город Симоносэки префектуры Ямагути.

"С этого времени настал решающий момент", - подчеркнул Абэ, которого цитирует газета "Санкэй симбун". По словам японского политика, он полон решимости вместе с президентом РФ Владимиром Путиным поставить точку в переговорах.

Напомним, что 14 января в Москве пройдут консультации министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно. Стороны обменяются мнениями по проблематике заключения мирного договора.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств Японии и России пройдет накануне двусторонних контактов на высшем уровне. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ во второй половине января по пути в Давос на Международный экономический форум сделает остановку в РФ для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Некоторые СМИ отмечают, что диалог первых лиц намечен на 21 января.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре договорились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая предполагает передачу японской стороне острова Шикотан и гряды Хабомаи после заключения полноценного мирного договора.