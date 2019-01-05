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Рубрика: В мире

Премьер-министр Македонии: Скопье хочет укреплять отношения с Россией

Текст: Александр Гасюк (Афины)
Премьер-министр Македонии Зоран Заев в интервью греческой газете "Эфемерида тон синдактон" заявил о желании Скопье улучшить отношения с Россией.

"Мы маленькая, но дружелюбная страна. Мы хотим укрепить наши отношения с Россией. В нашей стране мы, в основном, православные как и русские, и мы хотим расширить наше сотрудничество разными путями и во многих областях", - сказал глава правительства Македонии.

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Беседа греческих журналистов и Зорана Заева прошла в преддверии решающего голосования в парламенте бывшей югославской республики по вопросу о ратификации Преспанского соглашения с Грецией. Оно, напомним, призвано урегулировать многолетний спор между двумя странами по вопросу государственного наименования Македонии и снять возражения Афин в отношении вступления Скопье в НАТО и ЕС.

Ожидается, что этот вопрос будет поставлен на голосование македонского парламента 15 января. При этом не исключен и более ранний срок принятия местными депутатами решения о смене названия страны на "Республику Северная Македония" с внесением соответствующих поправок в конституцию балканской страны - основного условия Преспанского соглашения.

Такой сценарий в буквальном смысле продавливают Вашингтон и Брюссель, подвергая, как Македонию, так и Грецию массированному политико-пропагандистскому прессингу. При этом американцы не стесняются бездоказательно обвинять Россию во вмешательстве в дела балканской республики.

Правда, в МИД РФ не устают напоминать, кто на самом деле, как и зачем вмешивается в процесс урегулирования конфликта Греции и Македонии.Так, в недавнем интервью с "Эфемерида тон синдактон" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил:

"Налицо грубейшее систематическое вмешательство США и ЕС во внутренние дела Македонии. На повседневной основе ее граждан прямо агитировали голосовать на референдуме 30 сентября за принятие Преспанского соглашения. Референдум, как известно, провалился. В этой ситуации в Собрании 19 октября продавили одобрение конституционных поправок путем шантажа и подкупа депутатов от оппозиции. В этом приняли непосредственное участие иностранные дипломаты, в том числе посол США. Сейчас предпринимаются лихорадочные усилия, чтобы окончательно оформить сделку в начале 2019 года".

 

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Характерно, что в ходе вчерашнего интервью "Эфемерида тон синдактон" Зоран Заев так ничего и не смог ответить на прямой вопрос греческих журналистов об обвинениях Москвы в адрес Запада из-за прямого вмешательства во внутримакедонские дела. При этом Заев лишь признал: "суть проблемы заключается в том, что Россия выступает против расширения НАТО", но не забыл отметить, что "более 80 процентов граждан его страны выступают за евроатлантическую интеграцию".

Вероятно, глава правительства Македонии имел ввиду результаты соцопроса, проведенного в бывшей югославской республике летом прошлого года. Действительно, согласно ему, 83 процента македонцев хотят присоединения страны к ЕС и 77 процентов выступают за вступление в НАТО. При этом в Скопье не могут не знать, что организатором этого социологического исследования выступил Международный республиканский институт (IRI), который финансируется Государственным департаментом США и открыто продвигает выгодную Вашингтону повестку.

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