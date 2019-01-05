Президент Южной Кореи отказался от обещания переехать в центр Сеула

Большое количество логистических проблем, а также вопросы с обеспечением безопасности заставили президента Республики Корея отказаться от своего обещания перевести свой офис в самый центр Сеула. Об этом заявил представитель профильного комитета, который занимался реализацией этой инициативы.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании в январе 2017 г. тогда еще кандидат в президенты РК Мун Чжэ Ин заявил, что в случае победы на выборах он переведет свой аппарат и переедет сам в центр Сеула, в правительственное здание, которое расположено на площади Кванхванмун. Мун собирался таким образом быть ближе к народу, чаще общаться с людьми и убрать ту дистанцию, которая существует между лидером и обычными гражданами. Именно за это критиковали предшественницу Мун Чжэ Ина на посту президента Пак Кын Хе, которую досрочно сняли с поста путем импичмента.

Однако, как сразу и предупреждали эксперты, забыть о специальном и уже давно функционирующем специализированном комплексе администрации президента Чхонвадэ, который тоже находится в пределах Сеула, вышло непросто.

Как заявил представитель комитета, занимающегося вопросом организации переезда, Ю Хон Чжун, после тщательного изучения всех аспектов они были вынуждены отказаться от переезда. Проблематичным оказалось обеспечить безопасность лидера в центре мегаполиса, а также найти в правительственном здании на Кванхвамуне помещения для перевода туда всех служб и сотрудников. Вопрос возникал и с работой вертолетной площадки, где находится служебный вертолет лидера. В реальности получалось бы, что все равно приходилось бы постоянно ездить в Чхонвадэ.

Чиновники отметили, что они действительно искренне старались найти приемлемый вариант, но это оказалось невозможным в условиях центра мегаполиса. Комитет, занимавшийся этим вопросом, напряженно работал 11 месяцев, но в результате пришлось признать, что "миссия невыполнима".

"Проблема еще и в том, что согласно правилам, запрещено обычным людям приближаться или проводить какие-либо акции в районе ста метров от того места, где работает и живет президент страны. В условиях нахождения на площади Кванхвамун это требование соблюсти невозможно", - пояснил Ю Хон Чжун журналистам.

Об этом уже было доложено президенту РК Мун Чжэ Ину, который успел прославиться своим акциями по "хождению в народ" и в целом действительно гораздо более открыт для простых людей, чем его предшественники на посту. По словам Ю, Мун согласился с выводами комитета, хотя и выразил некоторое сожаление. В качестве какой-то компенсации в администрации президента намерены сделать комплекс Чхонвадэ более открытым для обычных граждан.