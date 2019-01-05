Куда сходить с детьми до конца новогодних каникул

"Экватор" праздников пройден. На поиски новогоднего настроения осталось всего несколько дней. Как вариант - можно сходить с детьми в столичные парки. Там открыты выставки, проходят квесты, экскурсии и уличные спектакли, сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка".

Например, парк "Зарядье" приглашает провести познавательные каникулы. В "Заповедном посольстве" открыта "Мастерская юного синоптика". Здесь дети научатся пользоваться специальными приборами, поставят несколько экспериментов и попробуют предсказать погоду. В "Царицыно" можно поучаствовать в исторических квестах, а в усадьбе "Кусково" - сначала посмотреть спектакль в духе карнавала XVIII века, а после придумать и сделать сказочный наряд для участия в шествии-маскараде.

Представления начинаются ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30 и 15:00. Последние спектакли пройдут 19 января.

А вот уличные театры на детской площадке Парка Победы закончат свои выступления уже вечером 10 января. Каждый день с 12:00 до 16:00 актеры играют в новогодних постановках под открытым небом, устраивают эстафеты, танцевальные батлы, конкурсы и викторины.