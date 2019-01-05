На ВДНХ завершена реконструкция одного из самых красивых павильонов

На ВДНХ завершилась реконструкция павильона "Земледелие". На очереди - "Казахстан", сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, оба павильона - в числе самых красивых зданий ВДНХ. "Восстанавливать их непросто, но увлекательно, - написал глава города. - Реставраторы говорят, что работа постоянно приносит сюрпризы".
В "Земледелии" планируется открыть Музей кириллицы, а в "Казахстане" -культурно-деловой центр. В 60-х годах прошлого века, напомнил Собянин, у казахского павильона отняли главное украшение - цветной купол. А фасад тогда спрятали за стальными панелями. После реставрации зданию вернут историческое "лицо".
На #ВДНХ завершилась реконструкция павильона "Земледелие", и скоро будет готов "Казахстан". Это одни из самых красивых зданий комплекса. Восстанавливать их непросто, но увлекательно. Реставраторы говорят, что работа постоянно приносит сюрпризы.https://t.co/1KC3nABdwd pic.twitter.com/XyrQWIC8l4— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 января 2019 г.