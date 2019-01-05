Названо новое место похорон актера Ивана Бортника

Легендарного советского и российского актера, Народного артиста России Ивана Бортника, скончавшегося вечером 4 января на восьмидесятом году жизни, похоронят 8 января на Троекуровском кладбище Москвы. А не на Котляковском, как планировалось ранее.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила директор Театра на Таганке, где служил артист, Ирина Апексимова.

По словам Апексимовой, семья Бортника думала, что у них есть место на Котляковском кладбище, но оказалось, что нет.

"Поэтому Иван Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище", - цитирует агентство директора театра.

Прощание с Иваном Сергеевичем Бортником пройдет в тот же день, 8 января, в Театре на Таганке.

Точная причина смерти актера пока не названа. Предположительно, ею мог стать оторвавшийся тромб.