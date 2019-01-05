Вчера, 4 января, поздно вечером, скончался легендарный советский, российский актер, старейший актер Театра на Таганке и друг Владимира Высоцкого Иван Сергеевич Бортник. Точной информации, что именно послужило причиной смерти, пока нет, но, по словам вдовы артиста, скорее всего - тромб. Перед этим, напомним , Ивана Сергеевича госпитализировали с подозрением на инфаркт, "но диагноз не подтвердился".

Иван Бортник родился в 1939-м в Москве в семье заместителя главного редактора Гослитиздата, его мать была доктором филологических наук. Артистом решил стать в юношестве, в 1957-м году поступил в ГИТИС на актерский факультет, но после перешел в Московское театральное училище имени Щукина на курс Владимира Этуша. В 1961 году окончил училище и был принят в Московский драматический театр имени Гоголя. Где ему страшно не понравилось. По крайней мере, в плане репертуара. По словам Бортника, в театре он "переиграл всех дегенератов". Поясняя, указывал, что совершенно при этом не шутит, поскольку там "драматургия была такая, всякие "Любовь без прощания", "Свидание у черемухи", то есть полный бред. Театр-то "привокзальный, для командировочных" - случайные пьесы, случайные авторы…".

Тогда же состоялся экранный дебют актера - в антиклерикальной драме Всеволода Воронина "Исповедь", где Бортник сразу сыграл главную роль - художника Василия. К которой тоже отнесся без теплоты, вспоминая позже, что картина стала "данью моде" того времени на бичующие Церковь ленты.

Следом были "Иван да Марья", "Чужие письма", "Сентиментальный роман", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви" и, наконец, в 1979-м - роль, с того момента привязавшаяся к актеру навечно - в некотором роде творчески роковой для него "шестерка" Промокашка в сериале Говорухина "Место встречи изменить нельзя".

Известно, что сам Высоцкий настаивал утвердить Бортника на роль Шарапова, но "сверху" уже был приказным порядком назначен Конкин - без вариантов. И тогда Ивану придумали Промокашку, который в сценарии фигурировал одним предложением.

И с того момента за Бортником потянулся не особо длинный, но колоритный шлейф второстепенных, юмористических и мелкоуголовных ролей. С которыми он справлялся, впрочем, с блеском. Выйдя на криминальный, так сказать, бис образами, например, Клопа в серии "Антикиллер" и Гитлера в сиквеле комедии "Мама, не горюй!".

Как рассказывал в интервью Иван Сергеевич, ни папа, литературный редактор, ни мама, доктор филологических наук, его уличному арго естественно не учили. "Спасибо" улице: "В нашем дворе пересидели практически все, там я всего и насмотрелся. Блатные ходили обязательно в белом кашне, шестиклинке-кепочке, темном плаще или пальто длинном. Финку в карман - и на прогулку в Сокольники", - вспоминал Бортник. Так что его Промокашка - "родом из детства".

К слову, знаменитая юмористическая песня Высоцкого "Письмо другу" посвящена именно Ивану Бортнику.

1987-й. "Советский "День сурка" (точнее, наоборот, ведь "День" вышел в 1993-м), но без милой улыбки - "Зеркало для героя", фантастический фильм-притча Владимира Хотиненко по мотивам повести Святослава Рыбаса. Еще одна из считанных по пальцам одной руки главных ролей Бортника.

И 2007-й, одна из последних, - штабс-капитан Горелов из сериала Виктора Мережко "Сонька - Золотая ручка".

Прощание с актером пройдет 8 января в Театре на Таганке. Похоронят Ивана Бортника на Котляковском кладбище Москвы - рядом с родителями.