В 2019 году тысячи семей в Москве получат жилье по программе реновации

В 2019 году 12 тысяч семей москвичей справят новоселье по программе реновации. Об этом сообщил сегодня во время объезда городских строек заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Он рассказал:

- По программе реновации мы планируем в этом году построить 600 тысяч квадратных метров жилья и переселить 12 тысяч семей. За 2018 год мы переселили 10600 семей.

А уже с будущего года по словам Хуснуллина город будет строить для участников этой программы по 1 миллиону квадратных метров квартир. Всего же строители намерены в 2019 году ввести в строй недвижимости не меньше, чем в 2018-м, когда было построено 8,6 миллиона квадратных метров, из которых 3,6 миллиона квадратных метров - жилье.