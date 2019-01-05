В Москве эвакуирован Центральный детский магазин

Из Центрального детского магазина на Театральном проезде эвакуировали покупателей и сотрудников торгового комплекса.
Как сообщается в Twitter столичного МЧС, сработала сигнализация. Пожарные приехали на место, но возгорания не обнаружили.
В целях безопасности людей все же эвакуировали. Покупателей и сотрудников магазина вывели на улицу до того, как приехали спасатели.
В 17.23 минуты в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве поступила заявка о срабатывании сигнализации по адресу: Театральный пр., д. 5. По прибытию, после проведения разведки загорание не обнаружено. Для безопасности администрацией люди выведены из здания до прибытия.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 января 2019 г.