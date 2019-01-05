В Москве эвакуирован Центральный детский магазин

Из Центрального детского магазина на Театральном проезде эвакуировали покупателей и сотрудников торгового комплекса.

Как сообщается в Twitter столичного МЧС, сработала сигнализация. Пожарные приехали на место, но возгорания не обнаружили.

В целях безопасности людей все же эвакуировали. Покупателей и сотрудников магазина вывели на улицу до того, как приехали спасатели.