В Якутии марафонец пробежал 38 километров при минус 52 градусах

В Якутии прошел первый в мире экстремальный марафон на полюсе холода - Оймяконе. Один из участников забега преодолел 38 километров при температуре воздуха минус 52 градуса, сообщает РИА Новости.

Как сообщила агентству зампредседателя общественной организации "Полюс холода - Оймякон" Сардана Сыромятникова, в забеге участвовали приверженцы здорового образа жизни и именитые спортсмены России. Любители преодолели порядка пяти километров дистанции, а марафонцы - более десяти. Самое большое расстояние пробежал уроженец Амигинского района, призер республики Илья Пестерев. При экстремально низкой температуре воздуха в 52 градуса он преодолел 38 километров за 3 часа 53 минуты.

Как отметила Сыромятникова, за марафоном наблюдали туристы, отдыхавшие на полюсе по новогодним путевкам. Жители Австрии, Японии, Таиланда и Индии с нескрываемым восторгом следили за мероприятием, а после просили спортсменов о совместных фото.